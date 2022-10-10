《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人民銀行９日發布２０２２年第三季度城

鎮儲戶問卷調查報告。報告顯示，對下季房價，１４﹒８％的居民預期「上漲」，低於二季度的

１６﹒２％；５６﹒６％的居民預期「基本不變」，高於二季度的５４﹒６％；１６﹒３％的居

民預期「下降」；１２﹒４％的居民「看不准」。

最新調查顯示，傾向於「更多消費」的居民佔２２﹒８％，比上季減少１﹒０個百分點；傾

向於「更多儲蓄」的居民佔５８﹒１％，比上季減少０﹒３個百分點；傾向於「更多投資」的居

民佔１９﹒１％，比上季增加１﹒２個百分點。

居民偏愛的前三位投資方式依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」「基金信託產品」

和「股票」，選擇這三種投資方式的居民佔比分別為４５﹒６％、２３﹒２％和１６﹒２％。同

時，收入感受指數由降轉升。調查顯示，本季收入感受指數為４７％，比上季上升２﹒５個百分

點。其中，１２﹒２％的居民認為收入「增加」，比上季增加１﹒４個百分點，６９﹒７％的居

民認為收入「基本不變」，比上季增加２﹒２個百分點，１８﹒１％的居民認為收入「減少」，

比上季減少３﹒６個百分點。收入信心指數為４６﹒５％，比上季上升０﹒８個百分點。



＊企業家宏觀經濟熱度指數按季略回升，近一半仍認為「偏冷」＊



人行同時公布的今年三季度企業家和銀行家問卷調查顯示，其對宏觀經濟熱度的判斷也出現

好轉。其中，企業家宏觀經濟熱度指數為２６﹒９％，比上季上升０﹒４個百分點，比上年同期

下降１２﹒９個百分點。其中，４６﹒９％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，５２﹒２％認為「

正常」，０﹒８％認為「偏熱」。

銀行家宏觀經濟熱度指數也由降轉升。三季度銀行家宏觀經濟熱度指數為１９﹒９％，比上

季上升２﹒１個百分點。其中，有３７﹒４％的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季增加

４﹒３個百分點；有６１﹒４％的銀行家認為「偏冷」，比上季減少４﹒２個百分點。對下季度

，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為２９﹒７％，高於本季９﹒８個百分點。

