《經濟通通訊社１０日專訊》國家工信部、市場監管總局、能源局近期集體約談部分多晶硅

骨干企業及行業機構，要求不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為，推進光伏存量項目建設等

。

三部門對相關單位提出工作要求，要著眼大局和長遠利益，堅持上下游合作共贏，促進光伏

產業高質量發展；要切實加強企業自律，深入開展自查自糾，自覺規範銷售行為，不搞囤積居奇

、借機炒作等哄抬價格行為；要統籌推進光伏存量項目建設，合理釋放已建產能，適度加快在建

合規項目建設步伐，同時對後續新建產能大規模投產要提前研判、防範風險。



＊近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲＊



當局表示，近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪

，其中既有國際貿易環境複雜、新冠疫情反覆衝擊、下游需求大幅增長、各環節建設周期差異等

原因，也有部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。

今年８月工業和信息化部辦公廳、市場監管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門就曾發布

過關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知，並指要嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格，壟斷等

違法違規行為。（ｄｗ）

