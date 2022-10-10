《經濟通通訊社１０日專訊》近期，嗶哩嗶哩（０９６２６）等在香港上市的不同投票權架

構公司（ＷＶＲ公司）已經或者計劃由第二上市轉換為主要上市。ＷＶＲ公司轉換為在港主要上

市後，是否可納入滬深港通下的港股通股票以及納入時間安排等引發市場關注。

滬深交易所新聞發言人上周六（８日）就相關問題答記者問指出，ＷＶＲ公司由在港第二上

市轉換為主要上市後，可以依照相關規則在考察日對其進行考察，符合港股通的納入條件即可獲

納入。

同日，中國投資信息有限公司、中國創盈市場服務有限公司發布通知，對ＷＶＲ公司從第二

上市轉換為主要上市後的納入安排進行說明。根據通知，考察日按照以下三種方式確定：其一，

此類ＷＶＲ公司轉換為主要上市時在聯交所上市未滿６個月及其後２０個港股交易日的，考察日

為其上市滿６個月後的第１９個港股交易日；其二，此類ＷＶＲ公司轉換為主要上市時在聯交所

上市已滿６個月及其後２０個港股交易日的，考察日為其轉換為主要上市後的恒生綜合指數成分

股定期調整生效日前的第２個港股交易日；其三，此類ＷＶＲ公司在前述考察日不符合納入條件

的，以下一次恒生綜合指數成分股定期調整生效日前的第２個港股交易日為考察日。

以嗶哩嗶哩為例，該公司於１０月３日轉換為主要上市正式生效後，可以納入港股通股票考

察範圍，因其在聯交所上市已滿６個月及其後２０個港股交易日，屬於上述第二種情形，所以考

察日應當為下一個恒生綜合指數成分股定期調整生效日前的第２個港股交易日（２０２３年３月

份）。屆時滬深交易所將按照有關規定對其進行考察，符合納入條件則將其納入港股通股票。

（ｌｃ）

