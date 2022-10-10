《經濟通通訊社１０日專訊》工信部、市場監管總局、國家能源局三部門近期集體約談部分

多晶硅骨幹企業及行業機構。三部門表示，近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，

存在部分企業炒作哄抬價格等因素，要求企業不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為，加快在

建項目建設。

Ａ股光伏概念股走低，北方華創（深：００２３７１）跌停，億晶光電

（滬：６００５３７）挫７％，沐邦高科（滬：６０３３９８）挫６﹒５％，揚傑科技

（深：３００３７３）跌５﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌３﹒３％，帝爾激光

（深：３００７７６）跌２﹒２％。

當局特別指出，近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈

震盪，其中既有國際貿易環境複雜、新冠疫情反覆衝擊、下游需求大幅增長、各環節建設周期差

異等原因，也有部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。

交銀國際分析指出，由於產量快速增長，此前一上漲的多晶硅價格在十一國慶前已連續四周

保持穩定。分析認為，國家本次對多晶硅價格存在炒作的定調，和要求加快在路建項目建設，標

志著見頂信號進一步明確，將推動價格更快下行。

硅料價格正處在十年來的最高水平，早前為避免過度解讀、造成誤解，中國有色金屬工業協

會硅業分會９月初要求機構暫停發布硅料價格數據。（ｄｗ）

