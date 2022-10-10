《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先

進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長

江存儲，列入未經核實出口管制清單，美國企業向名單上的公司發貨前，必須進行額外調查，或

需要申請更多許可證。外媒指出，此舉再次擴大了在遏制中國技術和軍事領域發展方面的努力。

美國商務部官員表示，如果新限制措施涵蓋所有中國的工廠，則在中國設廠的南韓和台灣芯

片製造商可能亦會受到影響。美國商務部指出，訂立新的出口管制，是因為中方可以利用有關芯

片和半導體等，建立包括大殺傷力武器在內的先進軍事系統，或者應用在大規模監控活動，侵犯

人權，美國需要保障國家安全及外交政策利益，確保繼續與盟友和合作夥伴協調，應對中國挑戰

。



＊外交部：美方濫用出口管制措施，只會反噬自身＊



在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應有關美國對芯片實施新的出口管制的提問稱

，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓。發言

人表示，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將

影響美國企業的權益。

毛寧批評，美方做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟

恢復都會造成衝擊；又指美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發展，只

會封鎖自己，反噬自身。

中國駐美大使館亦批評美國的行動是科技霸權，企圖利用自身的技術優勢，阻礙和打壓新興

市場和發展中國家的發展，使中國和其他發展中國家處於產業鏈的低端，將導致全球供應鏈和產

業鏈中斷，最終累己累人。（ｊｔ）

