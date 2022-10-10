《經濟通通訊社１０日專訊》內地國慶假期消費不及從前，其中上海市、陝西兩地企業的銷

售額數據更出現了負增長。白酒股午後跌幅加劇，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉７﹒９％，

山西汾酒（滬：６００８０９）插水７％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌６﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）跌６﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌５﹒５％，水井坊

（滬：６００７７９）跌５﹒３％，古井貢酒（深：０００５９６）跌４﹒７％，貴州茅台

（滬：６００５１９）、今世緣（滬：６０３３６９）挫逾４％，洋河股份

（深：００２３０４）、迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌逾２％。

中金發表內地國慶假期消費報告指出，國慶假期消費溫和增長，內地樣本省份增速中位數約

在５％左右。根據該行的不完全統計，全國有１２個省（市、自治區）公布了國慶假期樣本企業

的銷售額數據，其中上海市、陝西兩地出現了負增長，陝西主要受疫情和天氣影響，上海可能和

統計樣本有關（７月上海社零總額便已恢復正增長）。湖南省樣本企業消費品零售額按年增長

１３﹒２％，江西、廣西兩地增速超過８％，增速較快。一些城市披露的數據表現較好，比如廈

門、玉林、漢中等增速超１０％。結構上看，線上消費顯著好於線下消費、商品消費好於餐飲消

費。

中金報告指國慶假期旅遊出行下滑較為明顯。根據國家文旅部數據，國慶假期內地旅遊出遊

４﹒２２億人次，按年下降１８﹒２％，降幅較中秋節擴大１﹒５個百分點。旅遊出遊人次恢復

至２０１９年同期的６０﹒７％，這是２０２０年下半年以來數據表現最弱的一個假期，恢復程

度弱於４至５月的清明和五一假期。（ｊｔ）

