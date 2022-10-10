《經濟通通訊社１０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）在互動平台表
示，歐洲能源供應短缺與能源價格高漲導致個別歐洲鋁企業部分生產線關停，可能對國際鋁市場
帶來一定影響，公司將予以密切關注。中國鋁業ＡＨ背馳，Ａ股半日升０﹒７％，Ｈ股跌
１﹒５％。（ｃｔ）
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10/10/2022 11:43
《Ａ股焦點》中鋁稱關注歐洲鋁企關停生產線，Ａ股半日升０﹒７％
《經濟通通訊社１０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）在互動平台表
示，歐洲能源供應短缺與能源價格高漲導致個別歐洲鋁企業部分生產線關停，可能對國際鋁市場
帶來一定影響，公司將予以密切關注。中國鋁業ＡＨ背馳，Ａ股半日升０﹒７％，Ｈ股跌
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