  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/10/2022 11:43

《Ａ股焦點》中鋁稱關注歐洲鋁企關停生產線，Ａ股半日升０﹒７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）在互動平台表
示，歐洲能源供應短缺與能源價格高漲導致個別歐洲鋁企業部分生產線關停，可能對國際鋁市場
帶來一定影響，公司將予以密切關注。中國鋁業ＡＨ背馳，Ａ股半日升０﹒７％，Ｈ股跌
１﹒５％。（ｃｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/10/2022 11:44  《Ａ股焦點》亞鉀國際漲逾２％，與華為合作推動鉀礦開採業務

下一篇新聞︰10/10/2022 11:36  《深股通》深成指半日跌１％，中小創新指跌０﹒５９％

其他AH股新聞
More

10/10/2022 11:50  《中國監管》王陸進任中紀委國家監委駐銀保監紀檢監察組組長

10/10/2022 11:44  比亞迪拉美交付首批純電動半掛牽引車，搭載自研磷酸鐵鋰電池

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金