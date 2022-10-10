《經濟通通訊社１０專訊》同花順ｉＦｉｎＤ統計數據顯示，今年前三季度，共有５５家商

業銀行發行６５隻二級資本債，合計發行規模高達６３６７﹒６５億元（人民幣．下同）。無論

是發債隻數還是規模均較去年同期較大幅度增長。今年二級資本債發行規模不但較去年同期大增

１１４﹒２１％，且已經超過了２０２１年全年的發行規模。

從發債銀行類型看，涵蓋了國有大行、股份行、城商行、農商行以及民營銀行等各個種類銀

行。其中，中小銀行數量佔比依舊最高，５５家銀行中，中小銀行佔比高達八成。從發行規模上

看，國有大行仍是發行主力軍。今年前三季度，六家國有大行全部發行了二級資本債，盡管發債

數量不多，但單隻債券規模均達到百億元級。國有六大行前三季度合計發行二級資本債規模就高

達４２００億元，佔全部二級資本債規模的比例高達６６％。

隨著《商業銀行資本管理辦法》於２０１３年年初的施行，二級資本債券也正式登場亮相。

與優先股、永續債等其他資本補充工具相比，二級資本債具有發行門檻低、發行更便捷的優勢，

對融資渠道相對較窄的中小銀行來說，更加熱衷發行二級資本債。（ｗｌ）

