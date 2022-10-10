《經濟通通訊社１０日專訊》據中央紀委國家監委網站８日消息，日前，中央紀委國家監委

對招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題進

行了立案審查調查。

經查，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫

徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧黨對金融工作的領導和金融工

作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後；無視中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊、打

高爾夫球等活動安排，違規收受禮品；不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，長期以「市

場化」運作為幌子，以「投資」「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，靠金融吃

金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度；生活腐化、道德敗壞。

田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在

黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研

究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將

其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

中紀委４月２２日披露，田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監

察調查。（ｗｌ）

