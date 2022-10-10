《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，１０月９日晚，不少杭州及南京的

用戶收到盒馬鄰里的服務調整通知，稱由於部分區域服務調整，自２０２２年１０月１０日２０

點開始，盒馬鄰里站點將暫停營業。上述兩地的客戶今日最後一天提貨。據報道，目前盒馬鄰里

僅有上海區域站點保持運營。盒馬方面暫未有回應。

去年７月，阿里巴巴（０９９８８）旗下盒馬成立ＮＢ（Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）事業部，盒馬鄰里服務站正是該業務的核心產品。不過，ＮＢ事業部成立僅

４個月，盒馬鄰里就啟動首次大規模撤退。去年１１月２６日，盒馬鄰里宣布撤出廣州、深圳、

蘇州三座城市。而今年４月起，盒馬鄰里站點再度收縮，包括全面退出北京、西安、成都、武漢

等大城市。兩輪風暴後，盒馬鄰里僅剩杭州、南京、上海三成仍維持運營。

從２０２１年下半年開始，社區團購這片熱土不停傳來巨頭的哀嚎，滴滴橙心優選、京東

（０９６１８）京喜拼拼、同程生活等紛紛折戟沉沙。和別的社區團購業務不同，盒馬鄰里選擇

「不補貼、無團長」，且專注實體店，導致成本繁重及無法形成價格優勢，經營很快陷入困境。

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