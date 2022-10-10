《經濟通通訊社１０日專訊》內地國慶假期結束，旅遊和消費急劇下降，多地疫情於假期後

反彈，滬深股市今早小幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０８％，報３０２６﹒９４點

，深綜指高開０﹒１３％，創業板高開０﹒２５％，油氣開採及服務板塊、豬肉、雞肉板塊開盤

領漲，鋰電、芯片股走低，寧德時代（深：３００７５０）失守４００元（人民幣．下同）關口

，為５月以來首次。

嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期期間，旅遊和消費急劇下降。文

化和旅遊部數據中心測算，２０２２年國慶節假期７天，全國國內旅遊出遊４﹒２２億人次，同

比減少１８﹒２％，按可比口徑恢復至２０１９年同期的６０﹒７％。實現國內旅遊收入

２８７２﹒１億元，同比減少２６﹒２％。

多地疫情再次出現反彈，上海昨日有９區展開全區核酸篩查，另有兩區部分區域核酸篩查。

北京再增１６宗本土感染，衞健委呼籲進返北京的民眾要嚴格執行「三天兩檢」，遵守７日內不

聚餐、不聚會和不前往人員密集場所的防疫要求。內蒙古呼和浩特本輪疫情累計報告本土感染者

逾２８００宗，呼市宣布自１１日零時起，全城「不進不出」。

中美緊張關係再升溫，美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片

、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲

，列入未經核實出口管制清單，美國企業向名單上的公司發貨前，必須進行額外調查，或需要申

請更多許可證。中國外交部發言人毛寧在例行新聞會上表示，美國濫用貿易措施維護科技霸權。

毛寧稱，這阻礙了國際科技交流，美國最終只能是傷害和孤立自己。（ｃａ）

