《經濟通通訊社１０日專訊》國慶長假期後復市，滬深三大指數開市後隨即轉跌。滬綜指開

市微升０﹒０８％，之後表現反覆，現愈跌愈深，曾一度低見３００１﹒１４點，衝擊三千關支

持，半日仍跌０﹒３９％，報３０１２﹒５８點。深成指開市升０﹒０９％，半日同樣跌勢加劇

，半日收跌１％；創業板跌１﹒２％。各板塊個別發展，美國商務部上周五公布一系列出口限制

措施，芯片股捱沽，化工、有色金屬股跌逾１％；金融股偏軟；煤炭股、房地產、水泥股靠穩。

國慶黃金周長假結束，人民銀行即收水。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展

１７０億元（人民幣．下同）、２０億元７天期逆回購操作，中標利率持平２％，單周淨回籠

５９２０億元。人行今日再進行２０億元７天期逆回購操作，中標利率持平２％，今日有９３０

億元逆回購到期，即淨回籠９１０億元。換言之，國慶假後三日已共收水６８３０億元。假期後

資金表現活躍，兩市半日成交增至３９００億元，較上日（９月３０日）同時段的超低成交大增

１５﹒８％。

另外，人行公告顯示，９月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押

補充貸款（ＰＳＬ）１０８２億元，為２０２０年２月來ＰＳＬ餘額首次出現淨成長。《中國證

券報》引述業內人士稱，此舉有望引導金融機構加大對重點領域融資支持。



＊國慶假旅遊收入跌，旅遊相關股下挫＊



美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及

製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲，列入未經核實出口管

制清單，美國企業向名單上的公司發貨前，必須進行額外調查，或需要申請更多許可證，滬深半

導體板塊急跌逾４％，北方華創（深：００２３７１）跌停，中微公司（滬：６８８０１２）急

插１６﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）瀉１４﹒４％，韋爾股份（滬：６０３５０１）

跌５﹒６％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌７﹒２％，華潤微（滬：６８８３９６）跌

２﹒３％，斯達半導（滬：６０３２９０）、三安光電（滬：６００７０３）齊跌２﹒３％，聞

泰科技（滬：６００７４５）跌２﹒８％，惟中芯國際（滬：６８８９８１）升１﹒２％。

內地７日國慶節假期，國內旅遊收入跌２６﹒２％，旅遊相關股下挫。西域旅遊

（深：３００８５９）急跌５﹒２％，中國中免（滬：６０１８８８）瀉４﹒１％，雲南旅遊

（深：００２０５９）下挫４﹒５％，麗江股份（深：００２０３３）跌２﹒６％，桂林旅遊

（深：０００９７８）跌３﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌４％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌５％。

中金發布報告稱，國慶假期旅遊出行下滑較為明顯。居民消費活動半徑變小，本地消費、短

途旅遊等占主導。居民出行減少，和近期疫情反彈、「就地過節」有關。消費表現偏弱，還有房

地產下行等對就業和收入的影響。



＊連環出招，內房股反彈＊



內地政府在國慶長假前夕推出系列救樓市「組合拳」，政策利好下，內房股見反彈，海泰發

展（滬：６０００８２）漲停，天房發展（滬：６００３２２）升６﹒７％，招商蛇口

（深：００１９７９）升５﹒９％，華發股份（滬：６００３２５）升６﹒３％，萬通發展

（滬：６００２４６）升２﹒３％，中洲控股（深：００００４２）升２﹒４％。

工信部、市場監管總局、國家能源局三部門近期集體約談部分多晶硅骨幹企業及行業機構，

要求企業不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為，加快在建項目建設。光伏概念股走低，億晶

光電（滬：６００５３７）挫７﹒８％，沐邦高科（滬：６０３３９８）挫６﹒８％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）跌３﹒４％。（ｃａ）

