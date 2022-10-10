《經濟通通訊社１０日專訊》俄烏局勢再度惡化，烏克蘭首都基輔市遭俄軍導彈襲擊，造成

人員傷亡。據報一枚導彈落在基輔弗拉基米爾大街的一座雕像旁，烏克蘭國家安全局辦公室位於

弗拉基米爾大街，烏克蘭總統澤連斯基的辦公室也位於附近。中國駐烏克蘭大使館緊急通報，當

前烏全境空襲頻繁，安全形勢嚴峻。事件再引發市場震盪，俄羅斯股市於周一（１０日）急跌

１０％，創俄烏戰爭以來最大跌幅。俄羅斯ＭＯＥＸ指數盤中急挫近一成，曾跌破１８００點，

是２０１６年以來最低。

滬深股市國慶長假期後復市，小幅高開後愈跌愈深。滬綜指開市微升０﹒０８％後轉跌，午

後一度低見２９６８﹒２８點，５月１０日以來首次失守三千關，收市仍跌１﹒６６％，報

２９７４﹒１５點。深成指午後同樣跌勢加劇，收挫２﹒１７％；創業板跌２﹒３％。兩市約

４０００股飄綠，美國商務部上周五公布一系列出口限制措施，芯片股捱沽，化工、有色金屬股

跌逾１％；金融股偏軟；煤炭股、房地產、水泥股靠穩。

國慶黃金周長假結束，人民銀行即收水。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展

１７０億元（人民幣．下同）、２０億元７天期逆回購操作，中標利率持平２％，單周淨回籠

５９２０億元。人行今日再淨回籠９１０億元。換言之，國慶假後三日已共收水６８３０億元。

假期後資金表現活躍，兩市全日成交增至６２８０億元，較上日（９月３０日）的超低成交大增

１２％。



＊半導體重挫，中微公司插近兩成＊



內地國慶假期消費不及從前，其中上海市、陝西兩地企業的銷售額數據更出現了負增長。白

酒股午後跌幅加劇，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉８﹒８％，舍得酒業

（滬：６００７０２）插水７﹒１％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌６﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）、水井坊（滬：６００７７９）齊跌６﹒１％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌５﹒４％，古井貢酒（深：０００５９６）跌半成，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌４﹒６％。

旅遊股全走低，麗江股份（深：００２０３３）跌４﹒８％，西域旅遊

（深：３００８５９）跌８﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）挫６﹒６％，桂林旅遊

（深：０００９７８）跌５﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌６﹒８％。

美國商務部將３１家中國公司、研究機構和其他團體列入「未經核實的名單」，限制它們獲

得受監管的美國半導體技術的能力。半導體板塊遭重挫，芯片股大幅下挫，中微公司

（滬：６８８０１２）插１９﹒４％，瀾起科技（滬：６８８００８）瀉１５﹒７％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌６﹒５％。

受食品添加劑「雙標」風波影響，海天味業（滬：６０３２８８）開盤急挫，收市仍跌

９﹒４％。



＊養殖板塊表現強勢，多股漲停＊



大商所生豬期貨主力合約大漲超６％，加上「十一」長假期間，豬價連續上漲。豬肉板塊異

動拉升，益生股份（深：００２４５８）、湘佳股份（深：００２９８２）、華統股份

（深：００２８４０）齊齊漲停，立華股份（深：３００７６１）飆升８﹒９％，巨星農牧

（滬：６０３４７７）升８﹒１％，傲農生物（滬：６０３３６３）、唐人神

（深：００２５６７）齊漲６﹒９％，溫氏股份（深：３００４９８）、牧原股份

（深：００２７１４）跟升６﹒５％。

Ａ場數字貨幣概念盤中拉漲，中科金財（深：００２６５７）漲停，證通電子

（深：００２１９７）飆升５％，天陽科技（深：３００８７２）升４﹒６％，信安世紀

（滬：６８８２０１）升４％，古鰲科技（深：３００５５１）升３﹒５％，南天信息

（深：０００９４８）跌２﹒７％，長亮科技（深：３００３４８）升４﹒１％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７２０﹒９４ －２﹒２１

上證綜合指數 ２９７４﹒１５ －１﹒６６ ２９０１﹒００

深證綜合指數 １０５２２﹒１２ －２﹒３８ ３３７９﹒００

上證Ｂ股指數 ２８４﹒０８ ＋０﹒１６ ２﹒０４

深證Ｂ股指數 １１１８﹒８７ －１﹒５４ ０﹒９１

上證１８０指數 ７９３４﹒３７ －２﹒１２

上證３８０指數 ５４２５﹒２１ －１﹒６０

深證成份指數 １８７０﹒５０ －２﹒１７

中小創新指數 ２１０６﹒９７ －２﹒００

深圳創業板指數 ２２３６﹒２４ －２﹒３０

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