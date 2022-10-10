《海納智見》回顧今年以來的Ａ股走勢，前４個月市場在多重因素影響下急跌，４月底到７

月初迎來底部之後的第一波上漲，７月５日至今持續休整。當前已經進入第四季度，市場調整持

續近３個月，投資者對於這一次調整的進展、後續的走勢較為關注。本文從分析市場現狀出發，

展望第四季度市場走勢和機會。



２００５年以來Ａ股經歷了５輪牛熊周期，以滬深３００指數為例，熊市下跌大概１２個月

左右，跌幅約３０％－４５％。最近的一次熊市下跌開始於２１年２月１８日，近２０個月

（２１╱０２－２２╱０９），最大跌幅達３７％，對比歷史這次調整時空已經顯著。從估值來

看，經歷７月５日以來的調整，Ａ股各大寬基指數的估值很多已經回到４月底的水平。從風險溢

價看，當前全部Ａ股風險溢價率為３﹒４％，接近４月２６日的３﹒８％，上證５０和滬深

３００的風險溢價率也已經高於４月底的水平。進一步對比過去５輪牛熊周期的大底，４月２７

日和９月３０日的Ａ股估值、風險溢價、股債收益比等指標均已處於大的底部區域。從投資者倉

位看，私募、險資倉位降至歷史中低水平。從交易指標看，自７月初調整以來，交易熱度不斷下

滑，成交量持續萎縮，市場情緒較４月更低迷。



根據０５、０８、１２、１６、１９年５次市場見底的經驗總結，底部反轉均伴隨著社融存

量同比╱貸款餘額同比╱Ｍ２同比（反映貨幣政策）、基建投資累計同比（反映財政政策）、

ＰＭＩ╱ＰＭＩ新訂單（反映製造業）、商品房銷售面積累計同比（早周期行業）、汽車銷量累

計同比（早周期行業）這五大類領先指標中三項及以上企穩。４月底時５個基本面領先指標中３

個已經回升，即確認市場反轉。近幾個月來汽車銷量累計同比已經回升，最後一個指標地產銷售

面積累計同比正逐步企穩，判斷Ａ股在４月２７日形成的底部區域仍較扎實。從歷史規律看，年

內可能還會有一次投資機會，未來行情上漲的催化劑可能是穩增長、保交樓政策的落地見效。隨

著穩增長、保交樓政策逐漸落地，或將推動宏觀經濟持續修復，宏觀經濟的改善也將推動企業盈

利的回升，股市有望迎來年內的第二波機會。



行業結構特點：景氣度出現分化。今年以來資源品行業漲幅居前，超額收益明顯。鑒於資源

品景氣度正下行，行業盈利或將承壓，今年以來超額收益較高的資源品行業性價比或有所降低。

從估值和配置來看消費行業性價比尚可，但目前國內疫情擾動下消費數據和企業盈利的明顯改善

可能還需一段時間，消費股修復的彈性可能不大。當前銀行地產板塊估值已經處在歷史底部，隨

著保交樓相關措施落地見效，有望緩解市場對於地產鏈的負面擔憂，銀行地產可能迎來估值修復

的機會。對比資源、消費和金融地產，新能源、數字經濟這些成長性行業景氣度更高。新能源車

銷售和光伏裝機都維持較快增速。隨著各地促進汽車消費政策的加速出台、疫情受控區域恢復正

常生產生活秩序，９月下旬新能源車銷售開始陸續恢復，而能源危機背景下海外光伏裝機需求旺

盛，政策支持下國內分布式光伏與集中式光伏加速擴容。數字經濟方面，中國發展數字經濟已上

升至國家戰略，當前發展數字經濟的重點在於加快數字基礎設施建設，數據中心、雲計算、５Ｇ

等領域是政策發力的主要方向。



風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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