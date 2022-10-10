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AH股新聞

10/10/2022 11:36

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒７７％，上證３８０跌０﹒２８％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７７％，報８０４４﹒０６點，上
證３８０指數半日跌０﹒２８％，報５４９８﹒０３點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１５﹒８４億元，用４﹒１６億
元或０﹒８％。
　　美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及
製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲。半導體板塊急跌，中
微公司（滬：６８８０１２）插１６﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）瀉１４﹒４％，韋
爾股份（滬：６０３５０１）跌５﹒６％。
　　內地政府在國慶長假前夕推出系列救樓市「組合拳」，除下調首套住房公積金貸款利率外，
還包括調整差別化住房信貸政策、居民換購住房享個稅退稅優惠等。政策利好下，內房股今日亦
見反彈，海泰發展（滬：６０００８２）漲停，天房發展（滬：６００３２２）飆６﹒７％。
　　工信部、市場監管總局、國家能源局三部門近期集體約談部分多晶硅骨干企業及行業機構，
要求企業不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為，加快在建項目建設。光伏概念股走低，億晶
光電（滬：６００５３７）挫７﹒８％，沐邦高科（滬：６０３３９８）挫６﹒８％，隆基綠能
（滬：６０１０１２）跌３﹒４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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