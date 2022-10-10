《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒１２％，報７９３４﹒３７點，

上證３８０指數收跌１﹒６％，報５４２５﹒２１點。

美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及

製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲。半導體股重創，中微

公司（滬：６８８０１２）插１９﹒４％，瀾起科技（滬：６８８００８）瀉１５﹒７％，韋爾

股份（滬：６０３５０１）跌６﹒５％。

工信部、市場監管總局、國家能源局三部門近期集體約談部分多晶硅骨干企業及行業機構，

要求企業不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為，加快在建項目建設。光伏概念股走低，沐邦

高科（滬：６０３３９８）跌停，億晶光電（滬：６００５３７）挫９﹒３％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）跌４﹒２％。

國家發改委公布，今年１０月１０日國內成品油價格不作調整。石油股逆市強勢，中國石油

（滬：６０１８５７）升２﹒７％，中國石化（滬：６０００２８）升１﹒２％，廣匯能源

（滬：６００２５６）升２﹒４％，中國海油（滬：６００９３８）漲４﹒４％，中海油服

（滬：６０１８０８）升５﹒９％，海油發展（滬：６００９６８）抽升６﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

