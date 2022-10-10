《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日跌１％，報１０６７１﹒０７點，深證中小創新

指數半日跌０﹒５９％，報２１３７﹒３８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒０８億元，用６﹒９２億

元或１﹒３％。

由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期期間，旅遊和消費急劇下降

。旅遊股今早全走低，麗江股份（深：００２０３３）跌２﹒６％，西域旅遊

（深：３００８５９）跌５﹒２％，雲南旅遊（深：００２０５９）挫４﹒５％，桂林旅遊

（深：０００９７８）跌３﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌逾４％。

多邊央行數字貨幣橋平台完成首期試交易，Ａ場數字貨幣概念盤中拉漲，中科金財

（深：００２６５７）漲停，古鰲科技（深：３００５５１）飆６﹒５％，天陽科技

（深：３００８７２）大漲４﹒８％，南天信息（深：０００９４８）彈３﹒８％，證通電子

（深：００２１９７）升３﹒２％，長亮科技（深：３００３４８）亦升２﹒８％。

英國和歐洲今年夏天遭受到史無前例的超嚴重禽流感襲擊，據歐洲疾病預防控制中心

（ＥＣＤＣ） 數據顯示，自２０２１年１０月至今，超過４８００萬隻禽鳥遭到撲殺。Ａ股動

物疫苗板塊異動拉升，力生製藥（深：００２３９３）漲停，天康生物（深：００２１００）漲

６﹒８％，瑞普生物（深：３００１１９）升３﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

