《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收跌２﹒３８％，報１０５２２﹒１２點，深證

中小創新指數收跌２％，報２１０６﹒９７點。

內地國慶假期消費力不及從前，其中上海市、陝西兩地企業的銷售額數據更出現了負增長。

白酒股午後跌幅加劇，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉８﹒８％，五糧液

（深：０００８５８）跌６﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌５﹒４％，古井貢酒

（深：０００５９６）跌近５％，洋河股份（深：００２３０４）跌２﹒４％。

大商所生豬期貨主力合約大漲超６％，加上「十一」長假期間，豬價連續上漲。豬肉板塊異

動拉升，益生股份（深：００２４５８）、華統股份（深：００２８４０）齊齊漲停，湘佳股份

（深：００２９８２）飆７﹒７％，立華股份（深：３００７６１）飆升８﹒９％，溫氏股份

（深：３００４９８）漲６﹒５％，唐人神（深：００２５６７）升６﹒９％。

由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期期間，旅遊和消費急劇下降

。旅遊股全走低，麗江股份（深：００２０３３）跌４﹒８％，西域旅遊（深：３００８５９）

跌８﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）挫６﹒６％，桂林旅遊（深：０００９７８）跌

５﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌６﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

