  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/10/2022 15:13

《深股通》深成指收跌２﹒３８％，中小創新指跌２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收跌２﹒３８％，報１０５２２﹒１２點，深證
中小創新指數收跌２％，報２１０６﹒９７點。
　　內地國慶假期消費力不及從前，其中上海市、陝西兩地企業的銷售額數據更出現了負增長。
白酒股午後跌幅加劇，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉８﹒８％，五糧液
（深：０００８５８）跌６﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌５﹒４％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌近５％，洋河股份（深：００２３０４）跌２﹒４％。
　　大商所生豬期貨主力合約大漲超６％，加上「十一」長假期間，豬價連續上漲。豬肉板塊異
動拉升，益生股份（深：００２４５８）、華統股份（深：００２８４０）齊齊漲停，湘佳股份
（深：００２９８２）飆７﹒７％，立華股份（深：３００７６１）飆升８﹒９％，溫氏股份
（深：３００４９８）漲６﹒５％，唐人神（深：００２５６７）升６﹒９％。
　　由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期期間，旅遊和消費急劇下降
。旅遊股全走低，麗江股份（深：００２０３３）跌４﹒８％，西域旅遊（深：３００８５９）
跌８﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）挫６﹒６％，桂林旅遊（深：０００９７８）跌
５﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌６﹒８％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金