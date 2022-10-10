《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收跌２﹒３８％，報１０５２２﹒１２點，深證
中小創新指數收跌２％，報２１０６﹒９７點。
內地國慶假期消費力不及從前，其中上海市、陝西兩地企業的銷售額數據更出現了負增長。
白酒股午後跌幅加劇，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉８﹒８％，五糧液
（深：０００８５８）跌６﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌５﹒４％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌近５％，洋河股份（深：００２３０４）跌２﹒４％。
大商所生豬期貨主力合約大漲超６％，加上「十一」長假期間，豬價連續上漲。豬肉板塊異
動拉升，益生股份（深：００２４５８）、華統股份（深：００２８４０）齊齊漲停，湘佳股份
（深：００２９８２）飆７﹒７％，立華股份（深：３００７６１）飆升８﹒９％，溫氏股份
（深：３００４９８）漲６﹒５％，唐人神（深：００２５６７）升６﹒９％。
由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期期間，旅遊和消費急劇下降
。旅遊股全走低，麗江股份（深：００２０３３）跌４﹒８％，西域旅遊（深：３００８５９）
跌８﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）挫６﹒６％，桂林旅遊（深：０００９７８）跌
５﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌６﹒８％。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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