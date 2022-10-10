《經濟通通訊社１０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９４﹒８５億元，用２５﹒１５億元或４﹒８％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１４﹒３１億元。（ｄｗ）
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10/10/2022 15:13
《深股通》深股通額度全日用２５﹒１５億元
《經濟通通訊社１０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９４﹒８５億元，用２５﹒１５億元或４﹒８％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１４﹒３１億元。（ｄｗ）
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