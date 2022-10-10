《經濟通通訊社１０日專訊》由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假
期期間，旅遊和消費急劇下降。文化和旅遊部數據中心測算，２０２２年國慶節假期７天，全國
國內旅遊出遊４﹒２２億人次，同比減少１８﹒２％，按可比口徑恢復至２０１９年同期的
６０﹒７％。實現國內旅遊收入２８７２﹒１億元人民幣，同比減少２６﹒２％。
另外，內地同意外資旅行社在上海、重慶從事部分出境遊業務。國務院公告，自即日起至
２０２４年４月８日，允許在上海、重慶設立並符合條件的外商投資旅行社從事除台灣以外的出
境旅遊業務。
旅遊股今早全走低，麗江股份（深：００２０３３）瀉５﹒８％，西域旅遊
（深：３００８５９）、雲南旅遊（深：００２０５９）挫近５％，桂林旅遊
（深：０００９７８）、天目湖（滬：６０３１３６）、嶺南控股（深：０００５２４）、宋城
演藝（深：３００１４４）跌約４％，中青旅（滬：６００１３８）跌２﹒９％，黃山旅遊
（滬：６０００５４）跌２﹒８％，中國中免（滬：６０１８８８）跌２﹒１％，眾信旅遊
（深：００２７０７）跌０﹒９％。（ｊｔ）
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