《經濟通通訊社１０日專訊》內地調味品業龍頭海天味業（滬：６０３２８８）近日陷入公

關災難，有短視頻博主爆料，該公司國內售賣的海天醬油含食品添加劑，而國外銷售的產品則「

零添加」（只含水、大豆、小麥、食鹽等），質疑公司產品存在「雙標」。在短視頻廣泛傳播後

，令一眾本就對中國食品安全存在質疑的普通民眾，更加關注食品添加劑問題。

海天味業昨晚（９日）發布過去十天以來的第三個澄清公告，稱在國內外公司均有銷售含食

品添加劑與不含食品添加劑的產品，並在確保產品質量和安全的前提下，公司國內的產品線種類

更為豐富。但三份澄清公告亦無法阻擋強勁沽壓，十一長假後的首個交易日，海天味業股價無懸

念大幅低開，現瀉９﹒４％，報７５﹒０６元（人民幣．下同），市值蒸發逾３００億元。

針對輿論質疑，海天味業早於９月３０日已發布第一份嚴正聲明，表示公司所有產品中食品

添加劑的使用及其標識，均符合國內相關標準法規要求，另外委托專業律師調查取證，追查惡意

造謠者。隨後１０月４日晚間，公司官方微博再度發布聲明，指海天產品大多都高於甚至遠高於

國家標準，同一品質的產品，國內國際的內控標準都一致。公司表示，用所謂「雙標」來挑起消

費者和中國品牌企業的矛盾對立，不僅打擊了中國消費者的信心，更會嚴重影響「中國製造」的

世界聲譽。



＊去年淨利增速創上市以來最差，不放棄今年設定目標＊



海天味業在Ａ股市場有「醬油茅」之稱，自２０１４年２月１１日登陸上交所後，公司一直

保持著兩位數的增長速度，直至２０２１年業績增長失速，而今年上半年受新冠肺炎疫情影響，

公司營業收入１３５﹒３億元，實現淨利潤３３﹒９３億元，同比增長僅１﹒２１％，創下上市

以來同期最低增速。

另一方面，海天味業的２０２２年營業收入目標為２８０億元，利潤目標為７４﹒７億元。

對於實現今年經營目標，公司高管表示目前確實面臨非常大的壓力，但海天不會輕易放棄和放鬆

目標，不會對目標進行調整。（ｗｌ）

