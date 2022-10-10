《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ場數字貨幣概念盤中拉漲，中科金財（深：００２６５７）

漲停，古鰲科技（深：３００５５１）飆７﹒２％，天陽科技（深：３００８７２）大漲５％，

信安世紀（滬：６８８２０１）、南天信息（深：０００９４８）彈逾４％，證通電子

（深：００２１９７）、長亮科技（深：３００３４８）亦升逾３％。

據《２１世紀經濟報道》指，國際清算銀行（香港）創新中心、香港金融管理局、泰國中央

銀行、阿聯酋中央銀行和中國人民銀行數字貨幣研究所近日聯合宣布，８月１５日至９月２３日

期間，多邊央行數字貨幣橋（ｍ－ＣＢＤＣ Ｂｒｉｄｇｅ）平台完成了基於四個國家或地區央

行數字貨幣的首次真實交易試點測試，來自四地的２０家商業銀行基於貨幣橋平台為客戶完成逾

１６０筆以跨境貿易為主的多場景支付結算業務。內地５家試點銀行在深分支機構均組織各自企

業客戶參與到首批試點測試工作中。

據悉，在內地參與此次試點測試的所有交易中，來自深圳地區企業的交易量佔比達三分之一

，是業務場景最豐富，交易發生量最多的地區。（ｗｌ）

