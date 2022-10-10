《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部發言人毛寧在今天舉行的例行記者會上表示，中巴

經濟走廊是「一帶一路」重要的先行先試項目，也是新時代中巴合作的標志性工程。能源領域是

中巴經濟走廊投入最大、進展最快、成果最顯著的領域之一，不僅為巴基斯坦提供了清潔、穩定

、優質的能源，服務了當地的經濟社會發展，也為巴基斯坦創造了大量的就業，幫助巴基斯坦培

養了一批多種類的能源項目建設運營和管理人才，得到巴基斯坦政府和社會各界的高度評價。

毛寧強調，中方願同巴方一道繼續秉持共商、共建、共享的原則，深化互利合作，將中巴經

濟走廊打造成高質量共建「一帶一路」的示範性工程，更好地造福兩國乃至地區人民。

資料顯示，中巴經濟走廊是中國國家總理李克強於２０１３年５月訪問巴國時提出的。該經

濟走廊長達３０００公里，投資４６０億美元。中巴經濟走廊建成後，中國可從新疆經巴基斯坦

直達印度洋，是重要的戰略要地。巴國駐華大使莫因．哈克（Ｍｏｉｎ ｕｌ Ｈａｑｕｅ）今

年４月接受《環球時報》採訪時表示，巴基斯坦和中國對將中巴經濟走廊擴展至阿富汗表現出興

趣，這將為阿富汗的基礎設施建設，以及與地區的互聯互通和一體化鋪平道路。（ｗｌ）

