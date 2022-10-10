《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部在半導體製造和先進計算等領域對華升級出口管制
措施，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力，並將３１間中資
企業，包括記憶體大廠長江存儲，列入「未經核實出口管制清單」。不過，包括藥明生物
（０２２６９）在內的９家中國實體同時從該清單中被移出。
在北京，商務部回應表示，９家中國實體從清單中被移出，表明中美雙方只要本著坦誠合作
、互利共贏的原則，完全可以找到對雙方企業都有益的解決辦法。但美方又將３１家中國實體列
入清單，還進一步升級半導體等領域出口管制措施，這是典型的科技霸凌做法，嚴重阻礙中美企
業間正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，中方
對此堅決反對。
商務部重申，美方的做法不僅影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業
利益。美方應立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方呼籲各方加
強合作，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。
（ｗｌ）
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