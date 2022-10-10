《經濟通通訊社１０日專訊》隨著多地疫情反彈及相關防疫措施收緊，９月中國服務業在經

歷了三個月的擴張之後，重現收縮態勢。１０月８日公布的９月財新中國通用服務業經營活動指

數（服務業ＰＭＩ）錄得４９﹒３，較８月下降５﹒７個百分點，６月以來首次落至榮枯線以下

。

此前公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ下降１﹒４個百分點至４８﹒１，與５月持平，同為

近五個月來低點。兩大行業ＰＭＩ回落，拖累財新中國綜合ＰＭＩ放緩４﹒５個百分點至

４８﹒５，為６月以來首次降至收縮區間。

財新中國製造業ＰＭＩ走勢與國家統計局不同，服務業和綜合ＰＭＩ走勢則與統計局一致。

此前國家統計局公布的９月製造業ＰＭＩ上升０﹒７個百分點至５０﹒１，服務業ＰＭＩ下降

３﹒０個百分點至４８﹒９；綜合ＰＭＩ放緩０﹒８個百分點至５０﹒９，仍位於擴張區間。



＊供需雙弱，惟新出口訂單指數結束連續八個月收縮＊



從分項數據看，９月服務業經營活動指數和新訂單指數不同程度回落，均為６月以來首次降

至收縮區間，顯示供需雙弱。受訪企業普遍表示，由於疫情及靜默管制等防控措施，服務業經營

受限，需求減弱。

與之相反，服務業新出口訂單指數重回擴張區間，雖然擴張幅度有限，但結束了此前八個月

的收縮態勢。企業反映，外需轉強支撐近期業務量回升，不過也有跡像顯示疫情繼續制約出口銷

售。



＊就業加速收縮，企業家樂觀度走弱＊



服務業供需同時下滑，拖累就業加速收縮，９月服務業就業指數繼續處於收縮區間，降至６

月以來最低。部分企業因削減成本或經營需求下降而減少用工，也有企業人員離職後未補充人手

。疫情限制服務業經營，導致服務業積壓業務量指數連續第二個月高於臨界點。

由於原料和用工成本增加，９月服務業投入價格指數仍位於榮枯線以上，不過回落至近三個

月來最低。成本上漲的壓力傳導至銷售端，服務業出廠價格指數在擴張區間加速上揚至七個月來

最高。

服務業企業家樂觀度有所走弱，９月經營預期指數降至近六個月來低點，但仍高於臨界點。

預期疫情將完全受控、市況將恢復正常、銷售將會復蘇，支撐了業界的信心，但疫情不知何時結

束、流動性堪憂、全球經濟增速減弱跡像都給企業帶來憂慮。



＊疫情管控措施對經濟負面影響依然顯著＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，疫情管控措施對經濟的負面

影響依然較為顯著。９月以來，多地疫情卷土重來，部分重點地區確診病例數目較８月明顯增加

，市場供求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。當前經濟運行的主要矛盾在於就業不足、

需求不振、預期不穩，對此施策重點應集中與促進就業、發放補助、提振需求。並通過傳遞政策

信號培育市場主體信心。（ｗｌ）

