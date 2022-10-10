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AH股新聞

10/10/2022 10:34

【聚焦數據】９月財新服務業ＰＭＩ跌至４９﹒３，時隔三月再收縮

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隨著多地疫情反彈及相關防疫措施收緊，９月中國服務業在經
歷了三個月的擴張之後，重現收縮態勢。１０月８日公布的９月財新中國通用服務業經營活動指
數（服務業ＰＭＩ）錄得４９﹒３，較８月下降５﹒７個百分點，６月以來首次落至榮枯線以下

　　此前公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ下降１﹒４個百分點至４８﹒１，與５月持平，同為
近五個月來低點。兩大行業ＰＭＩ回落，拖累財新中國綜合ＰＭＩ放緩４﹒５個百分點至
４８﹒５，為６月以來首次降至收縮區間。
　　財新中國製造業ＰＭＩ走勢與國家統計局不同，服務業和綜合ＰＭＩ走勢則與統計局一致。
此前國家統計局公布的９月製造業ＰＭＩ上升０﹒７個百分點至５０﹒１，服務業ＰＭＩ下降
３﹒０個百分點至４８﹒９；綜合ＰＭＩ放緩０﹒８個百分點至５０﹒９，仍位於擴張區間。
　
＊供需雙弱，惟新出口訂單指數結束連續八個月收縮＊
　
　　從分項數據看，９月服務業經營活動指數和新訂單指數不同程度回落，均為６月以來首次降
至收縮區間，顯示供需雙弱。受訪企業普遍表示，由於疫情及靜默管制等防控措施，服務業經營
受限，需求減弱。
　　與之相反，服務業新出口訂單指數重回擴張區間，雖然擴張幅度有限，但結束了此前八個月
的收縮態勢。企業反映，外需轉強支撐近期業務量回升，不過也有跡像顯示疫情繼續制約出口銷
售。
　
＊就業加速收縮，企業家樂觀度走弱＊
　
　　服務業供需同時下滑，拖累就業加速收縮，９月服務業就業指數繼續處於收縮區間，降至６
月以來最低。部分企業因削減成本或經營需求下降而減少用工，也有企業人員離職後未補充人手
。疫情限制服務業經營，導致服務業積壓業務量指數連續第二個月高於臨界點。
　　由於原料和用工成本增加，９月服務業投入價格指數仍位於榮枯線以上，不過回落至近三個
月來最低。成本上漲的壓力傳導至銷售端，服務業出廠價格指數在擴張區間加速上揚至七個月來
最高。
　　服務業企業家樂觀度有所走弱，９月經營預期指數降至近六個月來低點，但仍高於臨界點。
預期疫情將完全受控、市況將恢復正常、銷售將會復蘇，支撐了業界的信心，但疫情不知何時結
束、流動性堪憂、全球經濟增速減弱跡像都給企業帶來憂慮。
　
＊疫情管控措施對經濟負面影響依然顯著＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，疫情管控措施對經濟的負面
影響依然較為顯著。９月以來，多地疫情卷土重來，部分重點地區確診病例數目較８月明顯增加
，市場供求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。當前經濟運行的主要矛盾在於就業不足、
需求不振、預期不穩，對此施策重點應集中與促進就業、發放補助、提振需求。並通過傳遞政策
信號培育市場主體信心。（ｗｌ）

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