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AH股新聞

10/10/2022 14:33

【新冠肺炎】台灣增新冠本土個案３﹒２萬例，新增５７例死亡

　　《經濟通通訊社１０日專訊》台灣新冠疫情未止，疫情指揮中心今日公布新增３２０６８例
本土新冠肺炎個案，確診數較前幾日回落，另錄４９例境外移入；確診個案中新增５７例死亡。
（ｄｗ）

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