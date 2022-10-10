《經濟通通訊社１０日專訊》國家發改委公布，自２０２２年９月２１日國內成品油價格調

整以來，國際市場油價震盪運行，按現行國內成品油價格機制測算，１０月１０日的前１０個工

作日平均價格與９月２１日前１０個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足５０元人民幣。根

據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累

加或沖抵。（ｄｗ）

