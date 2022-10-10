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AH股新聞

10/10/2022 17:50

【樓市鬆綁】貴州鼓勵機關企事業單位購房團購，不計入備案價跌幅

　　《經濟通通訊社１０日專訊》貴州省政府發布《省人民政府辦公廳關於印發貴州省推動復工
復產復市促進經濟恢復提振行動方案的通知》，當中提到，鼓勵機關、企事業單位職工開展商品
房團購，團購優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。
　　《通知》中還指出，相關部門將嚴格落實「一樓一策」處置方案，全力爭取國家房地產專項
借款支持，推進已售、逾期、難交付的住宅項目加快建設交付。（ｄｗ）

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