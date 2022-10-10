【ＦＯＣＵＳ】議長佩洛西的「股神丈夫」Ｐａｕｌ Ｐｅｌｏｓｉ，７月底在《

ＣＨＩＰＳ ａｎｄ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｃｔ ２０２２》通過「利好」前，不惜虧本拋售行

業巨頭英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）股票，玄機終於揭盅－－拜登政府周末祭出迄今為止最激進對華

芯片出口管制，被稱為中美圍繞芯片的科技戰「分水嶺」時刻。

一邊是中美各自傾舉國之力搶灘半導體業，另一邊是摩爾定律逼近極限，技術冷戰最終結局

將如何？



＊Ｐａｕｌ Ｐｅｌｏｓｉ斬纜英偉達，明虧暗賺＊



美國本土半導體業研究、開發、製造迎來拜登政府５２８億美元金援大禮包，但Ｐａｕｌ

Ｐｅｌｏｓｉ卻在此之前拋售２﹒５萬股行業巨頭英偉達的股票，虧本逾３４億美元，何解？玄

機終於揭盅，美國商務部旗下工業和安全局（ＢＩＳ）周末發布新一輪出口管制措施，旨在全面

切斷中國獲得和製造高端半導體。

按文件對「超級計算機」最新定義標準，指任何在佔地面積６４００平方英尺之內，運算能

力超過１００千萬億次的系統，英偉達將不單被禁向中國出口最新Ｈ１００以及２０２０年推出

的Ａ１００兩款人工智能ＧＰＵ，就連２０１７年發布的古董級Ｖ１００ ＧＰＵ亦不能幸免。

受此影響，Ｎｖｉｄｉａ隔夜股價急挫逾８％至１２０美元邊緣，意味Ｐａｕｌ

Ｐｅｌｏｓｉ ７月底以１６５美元及時斬纜，避免了額外２７％損失。



＊或令全球貿易每年減少數千億美元＊



細看此份名為「Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ

Ｅｘｐｏｒｔ Ｃｏｎｔｒｏｌｓ」的長達１３９頁文件，主要涉及兩個部分，一是基於「外國

直接產品規則」，限制美國公司及使用美國設備的外國公司，向中國出口先進計算、人工智能等

領域的芯片和半導體製造設備，除非獲得特別許可證；二是將長江存儲、中科大等３１家中國實

體列入「未經核實清單」，意味向清單內實體出口，都須經額外盡職調查。

ＢＩＳ強調，出口管制僅跟「涉及重大國家安全考量」的芯片、實體有關，以減低對美國芯

片業和全球供應鏈的影響。但分析認為，華府新招將令全球貿易每年減少數千億美元，受害者包

括英偉達、超微（ＡＭＤ）、應用材料（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ） 、ＡＳＭＬ

、台積電等。

不過，華府官員承認，如果其他國家不加入，「我們落實的單邊管控將失去效力」；消息就

指，韓國的三星電子、ＳＫ海力士就大有可能不買賬。



＊摩爾定律近極限，競爭邏輯或需變＊



華府此舉勢令中國發展高端芯片的努力複雜化，繼中央深改委９月重申健全關鍵核心技術攻

關「新型舉國體制」後，預期即將召開的中共二十大，將就未來５年乃至更長時間的技術突圍訂

下最高綱領。

中國半導體業會否如坊間激進言論所稱將回到「石器時代」？答案顯然是否。早在７月，中

芯國際就據報突破封鎖成功掌握７納米製程，並用於比特幣礦機；上海微電子裝備亦據報正開發

一種新的ＡｒＦ浸入式光刻工具以生產７納米芯片；而今次上榜「未經核實清單」的長江存儲，

生產的ＮＡＮＤ（閃存記憶體）密度已超越美光、三星等。

值得一提的是，盡管全球芯片製造龍頭台積電現時仍全力攻堅３納米製程，但不可否認，旨

在實現電晶體更小、更多、更快的摩爾定律已接近極限，尤其是當一台極紫外光刻機成本高達

１﹒５億美元。限制對華出口，只會拖累美企的再研發投入、推高成本，難怪著有《

Ｄｅｓｔｉｎｅｄ ｆｏｒ Ｗａｒ（注定一戰？））》的哈佛政治學教授Ｇｒａｈａｍ

Ａｌｌｉｓｏｎ數月前警告，美國正處在輸掉這場芯片競爭的邊緣。

