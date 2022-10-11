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AH股新聞

11/10/2022 18:17

平保（０２３１８）首三季原保險合同保費收入升２﹒２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，集團首
９個月原保險合同保費收入６０４２﹒６９億元人民幣，按年增加２﹒２％。（ｒｈ）

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