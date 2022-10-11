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AH股新聞

11/10/2022 17:18

龍源電力（９１６）：９月發電量按年增２４％至５１４萬兆瓦時

　　《經濟通通訊社１１日專訊》龍源電力（００９１６）公布，９月按合併報表口徑完成發電
量５１４﹒３萬兆瓦時，較去年同期增長２３﹒７６％。其中，風電增長３２﹒１６％，火電下
降１５﹒３９％，其他可再生能源增長９７﹒６２％。
　　截至９月底，今年累計完成發電量５１４５﹒３萬兆瓦時，按年增長１１﹒８４％。其中，
風電增長１３﹒６３％，火電下降２﹒７８％，其他可再生能源增長８７﹒１６％。（ａｃ）

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