《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



新老基建共振，夯實經濟增長「壓艙石」

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十年間，全社會固定資產投資累計完成４０９萬億元（人民幣．下同），年均增長９﹒４％。時

光步入２０２２年，在「適度超前開展基礎設施投資」「有效彌補社會需求不足」「更大力度擴

有效投資」的指引下，基建投資將維持較快增長，持續為經濟回升向好注入澎湃動力。



新疆十年新增公路６﹒２２萬公里

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據新疆維吾爾自治區交通運輸廳介紹，自２０１２年以來，新疆公路新增里程６﹒２２萬公里，

總里程達到２１﹒７３萬公里，公路網密度比２０１２年初增長四成多，所有鄉鎮和具備條件的

建制村全部通硬化路。



外貿亮點凸顯「取暖神器」出口表現搶眼

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專家表示，受能源供應、冬季來臨等因素影響，取暖器、電熱毯等取暖產品需求量持續增加，疊

加跨境電商海外倉等外貿新業態助力，今年取暖產品出口表現強勢，成為外貿領域一大亮點。在

政策支持、供給優勢等因素推動下，中國外貿有望繼續保持韌性。





《上海證券報》



人行連續兩天開展逆回購，專家：市場流動性將繼續保持合理充裕

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１０月１０日，人民銀行再度開展２０億元逆回購操作。國慶節長假後，人民銀行已連續兩天開

展７天期「地量」逆回購操作。同時，貨幣市場利率也保持下行態勢。專家表示，這說明當前市

場流動性合理充裕，資金面總體保持均衡態勢。



強化高端產業引領功能，上海發布２５條新措施

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１０月１０日，上海市政府發布《上海市推進高端制造業發展的若干措施》，提出４方面２５條

新舉措，以強化高端產業引領功能，促進經濟社會高質量發展。聚焦保障產業優質空間載體，《

若干措施》提出了９條舉措，包括保障產業發展用地空間、加強土地指標統籌和項目落地支持、

探索工業上樓新模式等。



上海港今年前三季度完成集裝箱吞吐約３４８９萬標準箱

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上港集團公布，２０２２年１月至９月，上海港完成集裝箱吞吐約３４８９萬標準箱，相比去年

同期的３４８０萬標準箱微幅上漲。數據顯示，上海港６月至９月的集裝箱吞吐量分別為

３７９﹒３萬標準箱、４３０﹒３萬標準箱、４１７﹒３萬標準箱和３８６﹒８萬標準箱。





《證券時報》



習近平致電祝賀范德貝倫當選連任奧地利總統

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國家主席習近平致電范德貝倫，祝賀他當選連任奧地利聯邦總統。習近平指出，高度重視中奧關

係，願同范德貝倫總統一道努力，推動中奧友好戰略夥伴關係取得新發展，造福兩國和兩國人民

。



新能源車強勢崛起，中國汽車出口躍居全球第二

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中汽協數據顯示，２０２２年８月中國汽車出口量達３０﹒８萬輛，同比增長６５％，這也是歷

史上首次超過３０萬輛。從今年前八個月整體情況來看，中國汽車出口量已經超越德國，僅次於

日本汽車出口量。其中，新能源汽車１至８月出口量同比增長超九成，貢獻了重要的增量。



科創板做市制度穩步推進，首批８家券商緊鑼密鼓籌備

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科創板做市制度正穩步推進。首批８家獲科創板做市商資格的券商正在修改公司章程，辦理監管

報備、工商變更登記及申請換發經營證券期貨業務許可證等相關事宜，待一切準備就緒後在監管

指導下開展科創板做市業務。（ｊｔ）

