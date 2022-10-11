《經濟通通訊社１１日專訊》中信證券分析指出，當前市場底部特徵顯現，體現在謹慎心態

高度一致、成交持續低迷、估值更加合理；１０月政策和經濟預期逐漸明朗，匯率快速貶值衝擊

結束，場內活躍資金已經完成避險降倉，場外抄底資金開始入場，預計市場將迎來月度級別修復

行情起點。

首先，從底部特徵來看，投資者謹慎心態已高度一致，「明年再看」成為普遍共識，當前市

場熱度已冷卻至２０２０年９月以來最低水平，整體估值已具備長期吸引力，部分行業動態估值

接近２０１８年底水平。

其次，從入場時點來看，即將召開的二十大將明確長期戰略方向，穩增長舉措再次集中發力

，預計三季度是此輪經濟下行的尾聲，四季度開始逐步好轉，美聯儲加息恐慌已達極致，預計通

過非貨幣手段抑制通脹的舉措會被更多討論。

最後，從增量流動性來看，活躍私募倉位已經降至過去五年中位數以下，成交擁擠度更加健

康，節前避險資金可能在匯率波動擔憂緩解後回流，同時場外抄底資金逐步入場。預計１０月將

迎來加倉窗口，堅持均衡配置，積極布局估值切換和景氣拐點行業。（ｄｗ）



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