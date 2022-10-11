《神州經脈》地緣政治衝突升級、加上防疫政策放寬無期，Ａ股在昨日（１０日）長假後首

日急跌，滬綜指慘失三千，今早滬指上演三千攻防戰先高開０﹒１３％，但在能源、半導體及地

產股拉跌下再度探底，低見２９５３﹒５點創下今年４月以來新低，不過電池股強勢，加上券商

股升幅擴大，滬指半日收升，但到了下午再反覆向下，升幅收窄，最後收升０﹒１９％，報

２９７９﹒７９點。深成指升０﹒５３％，創業板指受電池股拉動，收升１﹒１５％。

假期後資金交投曾一度大增，但在股市走低後，今日再歸於平靜，兩市全日成交５６３８億

元（人民幣．下同），按日大減超過一成。人行今日再進行２０億元７天期逆回購操作，中標利

率持平２％，今日有６２０億元逆回購到期，即淨回籠６００億元。換言之，國慶假後四日已共

收水７４３０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 烏克蘭連續第２日遭到俄軍遠程空襲，基輔州、敖德薩州、文尼察州等多地發生爆炸。烏

克蘭全國發出防空警報。在連續兩日的空襲中，至少有１９人死亡，１０５人受傷。在北京，外

交部發言人毛寧回應表示，中方對當前局勢發展感到擔憂，呼籲相關各方通過對話協商妥善解決

分歧。中方願同國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。另據外媒報道，英國政府

通信總部（ＧＣＨＱ）主任Ｊｅｒｅｍｙ Ｆｌｅｍｉｎｇ在倫敦發表演講，指中國政府正在利

用其「金融和科學實力」來操縱具有戰略重要性的技術，以控制企業和普通百姓，相關行為對全

球安全造成威脅。對此，毛寧今日表示，這些說法毫無事實根據。中國發展金融、科技是為了讓

中國人民過上更加美好的生活，不針對誰，更不構成威脅，抱守「中國威脅論」，挑動對立對抗

，既損人又害己。



２﹒ 距離二十大不足一周，內地疫情繼續反彈，全國昨日（１０日）新增本土確診及無症狀感

染合計２０８９宗，較上日增近８％，是８月２０日來新高。上海昨日新增本土新冠肺炎確診病

例４宗和無症狀感染者２４宗，較上日稍有回落。北京衛健委通報，昨日新增１３宗本土確診病

例和１宗無症狀感染者，均為隔離觀察人員，涉朝陽區、昌平區、通州區和東城區。深圳出現新

一輪疫情，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為ＢＦ﹒７、ＢＡ﹒２﹒７６和ＢＡ﹒２﹒２變

異株，其中ＢＦ﹒７變異株為深圳首次檢出。官媒《人民日報》連續兩日發表關於疫情防控的評

論文章，首篇文章指出，中國當前疫情防控政策符合國情、符合科學，實踐深刻啟示「躺平」沒

有出路，堅持就是勝利。第二篇文章稱當前全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，愈是這

樣的時候，愈要深刻認識到「動態清零」可持續而且必須堅持，繼續科學精準抓好疫情防控工作

。《新華社》亦發表時評文章指出，抗疫還遠未到可以「歇歇腳」「鬆口氣」的時候，強調「動

態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略。



３﹒ 俄羅斯周一（１０日）對烏克蘭發動遠程導彈空襲，歐洲局勢再陷動盪。美元持續走高，

美匯指數於紐約尾盤報１１３﹒１４，小幅上漲０﹒３％。人民幣中間價止步三連漲，即期匯率

（ＣＮＹ）今早大幅高開３１０點子後迅速向下，盤中低見７﹒１９６８，最大跌幅逾５００點

，全日則跌３４８點，收報６﹒１７８８，終結兩連漲。離岸價盤中更擊穿７﹒２關。國信證券

宏觀固收團隊最新觀點認為，在多空因素交織下，年內人民幣兌美元匯率（ＣＮＹ）或將呈現「

上有頂、下有底」格局，新波動中樞位於７﹒０附近。人民幣匯率的貶值壓力在年內仍將繼續存

在，特別是隨著美歐衰退預期增強，對中國外貿帶來的衝擊可能加劇。此外，國家外匯管理局資

本項目管理司１０日在外匯局網站刊發題為《持續完善直接投資外匯管理》的文章指出，下一步

，外匯局將統籌發展和安全，立足服務實體經濟，繼續完善直接投資外匯管理，穩慎推進股權投

資基金跨境投資試點，加強跨境資本流動監測分析和風險防範，支持實體經濟高質量發展，維護

國家經濟金融安全。



４﹒ 彭博報道，中駿集團（０１９６６）及世茂集團（００８１３）旗下企業有逾１６億元人

民幣信託產品未能按期兌付。據報道引述信託計劃發行人光大信託致產品代銷機構的文件顯示，

擔保方之一、中駿集團的子公司廈門中駿未能履行９月底到期的信託產品５０％的償還。光大信

託已向廈門中駿和另一家擔保方上海世茂建設入稟要求凍結資產，兩家公司銀行帳戶已被法院凍

結。該信託計劃名為「鴻泰１３號」，資金用於為兩家房企在山東濟南聯合開發的住宅和商業項

目，該項目仍在施工和銷售，光大信託將根據項目銷售進度分批次安排償還投資者。此外，昨日

（１０日）有消息稱，５８集團旗下ＨＢＧ房產事業群開啟新一輪裁員，涉及北京、上海等地，

此次裁員比例超過２０％。對此，５８集團今日早間對《中新經緯》回應稱，消息不實。截至目

前，５８集團房產事業群在職員工人數仍在９０００人以上。一名不願具名的５８集團人士透露

，此次裁員重點為安居客和５８同城客戶端相關人員，面向Ｃ端的策劃、運營、銷售、設計、產

品、ＩＴ技術等職位均有所涉及。



５﹒ 乘聯會公布，中國９月份廣義乘用車零售銷量同比增加２１﹒２％。９月乘用車生產

２３５﹒７萬輛，同比增長３７﹒０％，環比增長１１﹒２％，產業鏈保供措施穩見成效。９月

新能源乘用車零售銷量達到６１﹒１萬輛，同比增長８２﹒９％，環比增１４﹒７％，１－９月

形成趨勢性上升走勢。１－９月新能源乘用車國內零售３８７﹒７萬輛，同比增長１１３﹒２％

。９月新能源乘用車出口４﹒４萬輛。乘聯會表示，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，

潛在消費者購車的關注度明顯提升，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。車價可能按

慣例在１０月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮

小，因此１０月是購車最佳時機。另據中汽協數據顯示，９月，汽車產銷分別完成２６７﹒２萬

輛和２６１萬輛，環比增長１１﹒５％和９﹒５％，同比分別增長２８﹒１％和２５﹒７％。９

月份新能源汽車銷量７０﹒８萬輛，同比增長９３﹒９％；１－９月累計銷量４５６﹒７萬輛，

同比增長１﹒１倍。工信部網站公告《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第五十九批）

，特斯拉、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、小鵬汽車（０９８６８）部分車型在

列。



６﹒ 深圳市發改委發布《深圳市關於促進半導體與集成電路產業高質量發展的若干措施（徵求

意見稿）》，提出探索設立市級集成電路產業投資基金，重點支持集成電路產業發展。《徵求意

見稿》提出，要實現核心芯片產品突破。重點突破ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＤＳＰ、ＦＰＧＡ等高端通

用芯片的設計，布局人工智能芯片、邊緣計算芯片等專用芯片的開發。以５Ｇ通信產業為牽引，

全面突破射頻前端芯片、基帶芯片、光電子芯片等核心芯片。意見稿並提出，支持符合條件的企

業通過融資貸款、融資租賃參與項目建設和運營，按照實際貸款或融資部分最高２﹒５個百分點

進行貼息，貼息年限最長不超過５年；支持企業充分利用主板、創業板、科創板等多層次資本市

場上市融資發展，按上市掛牌進程分階段給予不超過１５００萬元的補助。支持保險機構參與集

成電路產業發展，引導保險資金開展股權投資。



７﹒ 人行徵信管理局官網刊發題為《建設覆蓋全社會的徵信體系》的文章指出，下一步，人民

銀行將進一步建設完善覆蓋全社會的徵信體系，為經濟社會發展提供高質量徵信服務。一是堅持

徵信全覆蓋的建設目標。推動不同領域、不同平台的個人和企業信用信息共享應用，不同徵信系

統互聯互通，為每一個經濟主體建立「信用檔案」，滿足經濟社會多層次多樣化的徵信服務需求

。二是堅持「徵信為民」理念，保護信息主體合法權益。推動相關法律法規進一步完善，平衡好

信用信息合規使用和有效保護的關係，加強行業監管，嚴肅查處濫採、濫用個人信息等違規行為

。三是堅持徵信業市場化、法治化、國際化的發展方向。構建多樣化徵信市場、多維度徵信產品

、多渠道徵信服務。推動跨境徵信合作，培育具有國際競爭力的徵信機構和信用評級機構，服務

國家對外開放戰略。（ｗｌ）

