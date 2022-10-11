《鍾之日記》１０月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



地緣政治衝突升級、加上防疫政策放寬無期，祖國股市在昨日（１０日）長假後首日復市急

跌，滬綜指慘失三千，今早滬指上演三千攻防戰先高開０﹒１３％，但在能源、半導體及地產股

拉跌下再度探底，低見２９５３﹒５點創下今年４月以來新低，不過電池股強勢，加上券商股升

幅擴大，滬指半日收升，但到了下午再反覆向下，升幅收窄，最後收升０﹒１９％，報

２９７９﹒７９點。深成指升０﹒５３％，創業板指受電池股拉動，收升１﹒１５％。

假期後資金交投曾一度大增，但在股市走低後，今日再歸於平靜，兩市全日成交５６３８億

元人民幣，按日大減超過一成。人行今日再進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，中標利率持

平２％，今日淨回籠６００億元人民幣。國慶假後人行四日共收水７４３０億元人民幣。

在中共二十大召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文

章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，

經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太

可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。



＊連跌四日，恒指再刷低位＊



香江魚缸連跌四日。恒指今日低開２１點，報１７１９４。科技及內房股沽壓持續，恒指開

市約半小時，已失守１７０００關，半日仍跌２６８點，報１６９４８。午後繼續弱勢，收市尾

段跌幅曾擴大至逾４００點，低見１６８１９，最終未能收復１７０００，收報１６８３２，跌

３８４點或跌２﹒２３％。北水重開的第二日，港股成交額只有９１２億元，仍少於１０００億

元，即使錄得２４﹒７８億元的資金淨流入，對大市幫助不大。

內地最新公布的服務業ＰＭＩ再次跌穿５０，反映經濟尚未回復景氣，加劇市場對經濟前景

的憂慮。加上，內地疫情有反彈跡象，官媒又再發文力挺「動態清零」，讓市場擔心中央會否放

寬防控措施，體品、餐飲等內需股繼續遭拋售。疫情充滿變數，美國加息取態未明，宏觀的利淡

因素未變，港股難以獨善其身。



＊金九銀十又失靈，碧桂園股價回到五年前＊



內地房地產業向來有「金九銀十」的說法，在各地樓價出現嚴重下行壓力的今年，地方政府

在假期前密集出台措施鼓勵買樓，但是銷情依然堪憂，「金九銀十」這個說法已經連續兩年被現

實狠狠打臉。

中國指數研究院公布，國慶長假期間，重點監測城市的新建商品住宅成交面積按年下跌

３７﹒７％，以日均成交面積計算，２１個重點監測城市當中，杭州跌幅最大，按年跌８０％，

北京亦跌逾６０％。另克而瑞數據顯示，十一長假期內，內地４０個重點城市一手住宅成交

９６﹒２萬方米，按

年下跌２６％，其中一線城市表現最差，按年成交暴跌５８％。克而瑞直言，期內局部城市熱度

回升主要是「以價換量」的短期效果，本季樓市難言樂觀，預期全年整體成交規模回落２０至

３０％。

內房股集體腳軟，萬科企業（０２２０２）瀉５﹒５％，新城發展（０１０３０）跌

３﹒４％，潤地（０１１０９）跌２％，旭輝控股（００８８４）跌１﹒６％。至於被指急售資

產的碧桂園（０２００７），今日股價再插水９％，報１﹒６１元，創下五年半以來新低，亦意

味著碧桂園股價回到內地樓市上一波漲潮前的水平。

碧桂園以１１億元人民幣出售廣州高級寫字樓部分股權，此前引發市場關注，外界擔憂碧桂

園急需現金補充流動性，以至於要賤賣核心資產，不過碧桂園強調，買賣雙方均認為項目對價公

平合理，不存在「割肉」、「大幅折價」的問題。



＊美證交會稱無法檢查底稿，在港中概股暴跌＊



新東方（０９９０１）為首家被美國證券交易委員會（ＳＥＣ）點名為無法審查底稿的中概

股。新東方公布，公司被臨時點名為《外國公司問責法案下的》「被認定發行人」，工作底稿無

法由美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）進行全面檢查或調查。新東方股價今早裂口低

開後繼續走弱，全日狂跌８﹒７％，報１７﹒８元，連跌３日累計跌幅達１６％。

中概股審計工作首次出現阻礙，其他雙重上市的中概股亦受壓，商湯（０００２０）插水

１１﹒３％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌９﹒３％，貝殼（０２４２３）跌６﹒５％，微博

（０９８９８）、華住集團（０１１７９）、百度（０９８８８）、攜程（０９９６１）挫近

６％，蔚來（０９８６６）、騰訊音樂（０１６９８）、京東集團（０９６１８）跌逾５％，網

易（０９９９９）跌３﹒３％。

新東方集團表示，工作底稿無法由ＰＣＡＯＢ進行全面檢查或調查，又指根據外國公司問責

法，若公司因ＰＣＡＯＢ無法檢查核數師的工作底稿而連續三年被美國證交會識別，則美國證交

會將禁止公司的股份或美國存託股份在美國國家證券交易所或場外交易市場進行買賣。集團稱，

一直積極探索可能的解決方案，以保障其持份者的利益。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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