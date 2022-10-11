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AH股新聞

11/10/2022 11:09

《Ａ股焦點》豫園股份靠穩，復星再將其５％持股轉讓予溫州首富

　　《經濟通通訊社１１日專訊》復星系加大減持旗下核心資產豫園股份（滬：６００６５５）
的力度，繼９月１９日首次公告減持１％股份後，豫園股份昨日（１０日）公告，控股股東復星
高科全資子公司－－復星產投，擬將其持有的１﹒９５億股公司無限售條件流通股轉讓予浙江青
展，浙江青展實際控制人為溫州首富項光達。此次轉讓價格為每股６﹒４２２元（人民幣．下同
），較協議簽署前一日豫園股份收盤價折價５％，通過此番減持復星方面可回籠資金１２﹒４９
億元。同時披露的權益變動報告書顯示，目前公司實控人郭廣昌的長期居住地為香港。
　　本次權益變動後，復星高科技及其一致行動人合計持有豫園股份２４﹒１億股股份，佔公司
股份總數的６１﹒９３％；浙江青展持有公司總股本的５％。　　
　　「復星系」企業多次減持，受讓方浙江青展惹市場關注。據天眼查ＡＰＰ顯示，浙江青展實
際控制人為溫州首富項光達，其亦是青山控股的實控人。青山控股集團目前是全球最大的鎳和不
銹鋼生產商，擁有從源頭礦山到高級不銹鋼制成品的全產業鏈。該公司位列２０２２年《財富》
世界５００強榜單的第２３８位。
　　豫園股份現升０﹒２％，報６﹒５元。（ｃａ）
　

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