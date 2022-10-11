《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人行徵信管理局官網刊發題為《建設覆蓋

全社會的徵信體系》的文章指出，下一步，人民銀行將進一步建設完善覆蓋全社會的徵信體系，

為經濟社會發展提供高質量徵信服務。一是堅持徵信全覆蓋的建設目標。推動不同領域、不同平

台的個人和企業信用信息共享應用，不同徵信系統互聯互通，為每一個經濟主體建立「信用檔案

」，滿足經濟社會多層次多樣化的徵信服務需求。二是堅持「徵信為民」理念，保護信息主體合

法權益。推動相關法律法規進一步完善，平衡好信用信息合規使用和有效保護的關係，加強行業

監管，嚴肅查處濫採、濫用個人信息等違規行為。三是堅持徵信業市場化、法治化、國際化的發

展方向。構建多樣化徵信市場、多維度徵信產品、多渠道徵信服務。推動跨境徵信合作，培育具

有國際競爭力的徵信機構和信用評級機構，服務國家對外開放戰略。

文章介紹，由人行主導建設的人行徵信系統，立足全國範圍內個人和企業信貸信息全面共享

應用，已成為世界上規模最大、覆蓋人口最多、收集信貸信息種類最全的徵信系統。截至

２０２２年８月末，個人徵信系統接入金融機構４０８１家，收錄１１﹒５億自然人信息，日均

提供查詢１０８４﹒４萬次；企業徵信系統接入金融機構３８１１家，收錄９８７４﹒６萬戶企

業和其他組織信息，日均提供查詢服務２７﹒３萬次。

