《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》據北京市住建委，今年畢業季期間，為了

緩解大學生租房難問題，北京市住建委選擇海淀、朝陽、昌平、房山４個保租房項目、近

１０００間房源作為應屆畢業生青年公寓試點，試點項目累計登記２９８３人，人房比達３：１

。其中，由北京市保障房中心建設持有的平樂園項目已於近日正式啟動首批選房入住工作，至此

，首批４個試點項目已經全部辦理入住。

據北京市住建委介紹，平樂園項目位於朝陽區勁松地區。項目大部分房間租金在２６００元

人民幣至４８００元人民幣之間，低於周邊同地段、同品質市場租賃住房租金，其中包含物業費

、傢具家電租賃費、供暖費及網費，實行動態調整。考慮到年輕人的特點，項目還增加了「吃住

行娛學」等方面的個性化服務，如在首層設置共享休閒區，配備運動健身區、書吧閱讀區、共享

會客區、休閒娛樂區四大功能區，每間房屋均配備了智能門鎖和智能監控。

「十四五」期間，北京全市計劃建設籌集保租房４０萬套（間），重點保障新畢業大學生、

城市運行服務保障人員等群體。下一步，盡快推出第二批次試點項目，配租對象範圍也將結合各

區實際擴大到在京畢業三年內的學生和京外院校畢業生，並作為「十四五」時期的一項重要工作

堅持下去。

