《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會公布，中國９月份廣義乘用車零售銷量同比增加

２１﹒２％。９月乘用車生產２３５﹒７萬輛，同比增長３７﹒０％，環比增長１１﹒２％，產

業鏈保供措施穩見成效。

９月新能源乘用車零售銷量達到６１﹒１萬輛，同比增長８２﹒９％，環比增１４﹒７％，

１－９月形成趨勢性上升走勢。１－９月新能源乘用車國內零售３８７﹒７萬輛，同比增長

１１３﹒２％。９月新能源乘用車出口４﹒４萬輛。



＊９月新能源車國內零售滲透率３１﹒８％＊



乘聯會數據顯示，９月新能源車國內零售滲透率３１﹒８％，較２０２１年９月２１﹒１％

的滲透率提升１１個百分點。９月，自主品牌中的新能源車滲透率５５﹒２％；豪華車中的新能

源車滲透率２９﹒７％；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有４﹒２％。

從月度國內零售份額看，９月主流自主品牌新能源車零售份額６７％，同比增加９﹒２個百

分點；合資品牌新能源車份額５﹒７％，同比下降３﹒３個百分點；新勢力份額１４﹒６％，同

比下降２﹒９個百分點；特斯拉份額１２﹒７％，下降２﹒９個百分點。



＊９月哪吒、零跑零售表現較強＊



９月新勢力零售份額１３﹒５％，同比下降３﹒４個百分點；哪吒、理想、零跑、蔚來、小

鵬、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是第二陣營的哪吒、零跑等表現較

強，這也是細分市場賽道的優勢。

乘聯會表示，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升

，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。車價可能按慣例在１０月開始進入促銷收縮期

，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此１０月是購車最佳時機。

（ｊｔ）

