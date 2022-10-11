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AH股新聞

11/10/2022 10:39

《行業數據》乘聯會：９月廣義乘用車零售銷量同比增加２１﹒２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會公布，中國９月份廣義乘用車零售銷量同比增加
２１﹒２％。９月乘用車生產２３５﹒７萬輛，同比增長３７﹒０％，環比增長１１﹒２％，產
業鏈保供措施穩見成效。
　　９月新能源乘用車零售銷量達到６１﹒１萬輛，同比增長８２﹒９％，環比增１４﹒７％，
１－９月形成趨勢性上升走勢。１－９月新能源乘用車國內零售３８７﹒７萬輛，同比增長
１１３﹒２％。９月新能源乘用車出口４﹒４萬輛。
　
＊９月新能源車國內零售滲透率３１﹒８％＊
　
　　乘聯會數據顯示，９月新能源車國內零售滲透率３１﹒８％，較２０２１年９月２１﹒１％
的滲透率提升１１個百分點。９月，自主品牌中的新能源車滲透率５５﹒２％；豪華車中的新能
源車滲透率２９﹒７％；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有４﹒２％。
　　從月度國內零售份額看，９月主流自主品牌新能源車零售份額６７％，同比增加９﹒２個百
分點；合資品牌新能源車份額５﹒７％，同比下降３﹒３個百分點；新勢力份額１４﹒６％，同
比下降２﹒９個百分點；特斯拉份額１２﹒７％，下降２﹒９個百分點。
　
＊９月哪吒、零跑零售表現較強＊
　
　　９月新勢力零售份額１３﹒５％，同比下降３﹒４個百分點；哪吒、理想、零跑、蔚來、小
鵬、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是第二陣營的哪吒、零跑等表現較
強，這也是細分市場賽道的優勢。
　　乘聯會表示，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升
，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。車價可能按慣例在１０月開始進入促銷收縮期
，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此１０月是購車最佳時機。
（ｊｔ）

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