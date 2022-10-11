《經濟通通訊社１１日專訊》京麥商家中心此前發布京東眾籌業務調整公告，京東眾籌業務

１０月１０日起暫停運營。京東眾籌入口已在９月３０日下線，已經上線的項目將繼續眾籌，成

功後正常發貨。

京東眾籌是京東金融建立的九大業務板塊之一，於２０１４年７月１日正式誕生，是京東金

融的第五大業務板塊，為互聯網金融屬性的業務平台。京東金融其它業務還包括證券、供應鏈金

融、消費金融、財富管理、支付、保險、農村金融等。

京東眾籌是中國首個籌資總額破億的權益類眾籌平台。２０１６年，京東眾籌還孵化出了國

內首個破億的項目「ＰｏｗｅｒＥｇｇ無人機」。



＊傳京東金融轉帳功能將於１０月２９日起停止服務＊



值得關注的是，此前還有網友曬出了「京東金融轉帳功能停止服務通知」的截圖，截圖顯示

，京東金融轉帳功能將於２０２２年１０月２９日起逐步停止服務，停止服務前不影響用戶正常

使用相關功能。

資料顯示，京東金融是京東數字科技集團旗下個人金融業務品牌，京東金融已推出白條、基

金、銀行理財、小金庫、金條、聯名小白卡、小金卡等在內的近萬隻金融產品。同時，京東金融

與銀行、保險公司、基金公司等金融機構，共同為用戶提供個人金融服務，支持理財（小金庫、

明星基金、黃金積存金等）、保險（醫療險、意外險、人壽險、重疾險、車險等）、借貸（京東

金條借款，京東白條先消費後付款）。（ｗｌ）

