《經濟通通訊社１１日專訊》國慶長假後首個交易日，滬綜指大挫１﹒７％並失守３０００

點關口，創逾五個月新低。官媒《經濟日報》周二頭版刊登評論文章稱，新經濟的強大張力增強

外資機構持續加碼中國信心，但資本市場持續「吸金」的挑戰和壓力仍不容忽視；要支持更多硬

科技企業發行上市，釋放吸引外資的「強磁力」。這篇署名金觀平的文章認為，近段時間，國際

形勢複雜多變，上市公司經營發展遭遇一些不確定性因素衝擊，穩外資的內外部環境更趨嚴峻。

未來需採取更有力的措施應對重重困難。

文章指出，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，發展新舊動能轉換加快。近段

時間以來，外資機構調研Ａ股熱情明顯升溫，新能源、新材料、生物醫藥等新經濟行業企業成為

焦點。數據方面，今年上半年，新能源、新材料、高端裝備製造等領域上市公司業績增速亮眼，

科創板４５９家公司淨利潤同比增長２０％，創業板１１７９家公司實現營收同比增長

１９﹒１％，在全球證券市場動盪加劇的背景下表現出較強韌性。

Ａ股周一（１０日）急挫，當晚一批上市公司大股東、管理層宣布入場增持。據《上海證券

報》不完全統計，９月以來Ａ股公司發布回購預案數量超過７０份，其中９月回購預案披露數創

下今年以來月度新高。（ｗｌ）

