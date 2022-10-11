《經濟通通訊社１１日專訊》俄烏戰事升級，滬深股市昨日（１０日）下挫今早小幅高開，

上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１３％，報２９７８﹒０６點，或回攻三千，深綜指高開

０﹒２２％，電氣設備股造好，燃氣、半導體股走低。

烏克蘭軍方稱俄軍周一（１０日）向烏方多個地區共發射７５枚導彈，在基輔等地至少造成

１１死６４傷。俄羅斯總統普京說，俄軍是對烏克蘭的能源、軍事及通訊基礎設施發動遠程導彈

攻擊，行動是為報復烏方炸毀克里米亞大橋的「恐怖主義行為」。Ｇ７領袖周二將舉行緊急網上

會議討論事件；歐盟及北約對俄方發出嚴厲譴責，聯合國秘書長古特雷斯對襲擊「深感震驚」，

並稱是不可接受的衝突升級。

除了地緣政治衝突之外，另一困擾中國資本市場的還有中國的防疫政策風向。在中共二十大

召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文章指「動態清零」

可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，經濟才能穩得住，

人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太可能在二十大結束

後便立即放寬防疫規定。

內地疫情繼續反彈，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計２０８９宗，較上日增近８％

，是８月２０日來新高。

人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利

率持平２％，今日有６２０億元逆回購到期，即淨回籠６００億元。換言之，國慶假後四日已共

收水７４３０億元。（ｅｙ）

