《經濟通通訊社１１日專訊》地緣政治衝突升級、加上防疫政策放寬無期，Ａ股在長假後首

日急跌，滬綜指慘失三千，今早滬指上演三千攻防戰先高開０﹒１３％，但在能源、半導體及地

產股拉跌下再度探底，低見２９５３﹒５點創下今年４月以來新低，不過電池股強勢，加上券商

股升幅擴大，滬指回彈並升０﹒４％收市，報２９８６﹒１１點。深成指升０﹒８８％，創業板

指受電池股拉動，收升１﹒６５％。

假期後資金交投繼續沉悶，兩市半日成交３６１４億元（人民幣．下同），較上日（１０日

）同時段成交減少７﹒３％。人行今日再進行２０億元７天期逆回購操作，中標利率持平２％，

今日有６２０億元逆回購到期，即淨回籠６００億元。換言之，國慶假後四日已共收水７４３０

億元。

在中共二十大召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文

章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，

經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太

可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。



＊創業板股王料業績勁，股價彈半成＊



寧德時代（深：３００７５０）預計由於對汽車行業的電池銷售旺盛，第三季度淨利潤可能

高達９８億元，同比增長２倍超市場預期。２０２２年前三季度歸母淨利潤１６５億元至１８０

億元，同比增長１１２﹒８７％至１３２﹒２２％。而２０２１年歸母淨利潤１５９﹒３１億元

，即是寧德時代今年前三季已超２０２１年全年淨利潤。花旗稱寧德時代前三季度超過預期，對

２０２３年電池需求疲軟的擔憂相信大部分已反映在股價上，並看到股價價值。公司當前估值低

於行業平均水平，維持「買入」評級，目標價７０２元。

寧德時代半日反彈５﹒３％，報４１３﹒６７元，重返４００關口，連帶其他鋰電池概念股

爆發。美聯新材（深：３００５８６）飆１６﹒６％，遠東股份（滬：６００８６９）、恒立實

業（深：０００６２２）、金龍羽（深：００２８８２）、維科技術（滬：６００１５２）、天

賜材料（深：００２７０９）集體漲停，億緯鋰能（深：３０００１４）升６﹒５％，競爭對手

比亞迪（深：００２５９４）則升１﹒２％。

券商股領漲，西南證券（滬：６００３６９）漲停，廣發證券（深：０００７７６）升

２﹒３％，中原證券（滬：６０１３７５）、華鑫股份（滬：６００６２１）走高２％，中信建

投（滬：６０１０６６）升１﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒２％。



＊抗疫未結束，旅遊股敗興而回＊



內地疫情繼續反彈，全國昨日（１０日）新增本土確診及無症狀感染合計２０８９宗，較上

日增近８％，是８月２０日來新高，新疆、廣東、川渝等地區疫情持續，內蒙古爆發新一波疫情

。

官媒高調表態支持動態清零，才剛失去一個黃金周商機的旅遊股又再急跌，眾信旅遊

（深：００２７０７）挫３﹒５％，西域旅遊（深：３００８５９）跌２﹒６％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌２﹒１％，三特索道（深：００２１５９）跌２％，麗江股份

（深：００２０３３）走低１﹒３％，張家界（深：０００４３０）跌１﹒１％。（ｅｙ）



