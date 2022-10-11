《經濟通通訊社１１日專訊》地緣政治衝突升級、加上防疫政策放寬無期，Ａ股在昨日長假

後首日急跌，滬綜指慘失三千，今早滬指上演三千攻防戰先高開０﹒１３％，但在能源、半導體

及地產股拉跌下再度探底，低見２９５３﹒５點創下今年４月以來新低，不過電池股強勢，加上

券商股升幅擴大，滬指半日收升，但到了下午再反覆向下，升幅收窄，最後收升０﹒１９％，報

２９７９﹒７９點。深成指升０﹒５３％，創業板指受電池股拉動，收升１﹒１５％。

假期後資金交投曾一度大增，但在股市走低後，今日再歸於平靜，兩市全日成交５６３８億

元（人民幣．下同），按日大減超過一成。人行今日再進行２０億元７天期逆回購操作，中標利

率持平２％，今日有６２０億元逆回購到期，即淨回籠６００億元。換言之，國慶假後四日已共

收水７４３０億元。

在中共二十大召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文

章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，

經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太

可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。



＊半導體兩連挫，地產股插水＊



美國加強對華限制出口半導體政策，半導體板塊復市兩連崩，海光信息

（滬：６８８０４１）瀉１９﹒３％，盛美上海（滬：６８８０８２）插水１６﹒７％，拓荊科

技（滬：６８８０７２）跌１６﹒４％，安集科技（滬：６８８０１９）跌１３﹒３％，華海清

科（滬：６８８１２０）跌１２﹒２％，北方華創（深：００２３７１）跌停，創耀科技

（滬：６８８２５９）跌９﹒２％，中微公司（滬：６８８０１２）跌６﹒６％。交銀國際發表

報告指出，除邏輯芯片，此次美國新規還將限制延伸至存儲芯片，此舉是為了遏制中國的國產存

儲芯片發展。然而，美國正計劃對南韓公司三星和ＳＫ海力士網開一面，將採取逐案審查的標準

，美國的區別對待是為了拉攏南韓加入芯片四方聯盟。交銀國際認為新規定短期將會給中國半導

體市場帶來負面情緒。

中國指數研究院公布，國慶長假期間，重點監測城市的新建商品住宅成交面積按年下跌

３７﹒７％，以日均成交面積計算，２１個重點監測城市當中，杭州跌幅最大，按年跌８０％，

北京亦跌逾６０％。金地集團（滬：６００３８３）挫５﹒３％，萬業企業

（滬：６００６４１）跌５％，新城控股（滬：６０１１５５）跌４﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌４﹒４％，招商積余（深：００１９１４）跌３﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒４。



＊電力股急漲，上海現鹹潮刺激水務股＊



長江流域乾旱問題持續，影響供電，電力股急漲，華電國際（滬：６０００２７）漲停，國

電電力（滬：６００７９５）升７﹒７％，大唐發電（滬：６０１９９１）升７﹒５％，中國核

電（滬：６０１９８５）升７﹒３％，協鑫能科（深：００２０１５）升６﹒４％，華能國際

（滬：６０００１１）走高６﹒３％。

最近網傳一張聊天截圖，有疑似上海政府人員表示上海三大水庫水源枯竭，上游乾旱無法補

水，現在工業用水難以保障，而民用的自來水水質已經超標四倍，呼籲大家準備大量純淨水，事

件引發外界關注。據內媒《財新》確認，上海受長江流域乾旱影響，兩處水庫遭遇多次鹹潮入侵

，當地面臨「用水危機」。位於上海的水務公司巴安水務（深：３００２６２）股價飆１２％，

唯賽勃（滬：６８８７１８）升２﹒９％。

寧德時代（深：３００７５０）預計第三季度淨利潤可能高達９８億元，同比增長２倍超市

場預期。２０２２年前三季度歸母淨利潤１６５億元至１８０億元，同比增長１１２﹒８７％至

１３２﹒２２％。而２０２１年歸母淨利潤１５９﹒３１億元，即是寧德時代今年前三季已超

２０２１年全年淨利潤。花旗稱寧德時代前三季度超過預期，對２０２３年電池需求疲軟的擔憂

相信大部分已反映在股價上，並看到股價價值，公司當前估值低於行業平均水平，維持「買入」

評級，目標價７０２元。寧德時代現價升６％，報４１６﹒３元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７２７﹒６９ ＋０﹒１８

上證綜合指數 ２９７９﹒７９ ＋０﹒１９ ２４６７﹒１６

深證綜合指數 １８８２﹒００ ＋０﹒６１ ３１７１﹒００

上證Ｂ股指數 ２８５﹒７１ ＋０﹒５７ １﹒３８

深證Ｂ股指數 １１１９﹒０６ ＋０﹒０２ ０﹒５４

上證１８０指數 ７９３４﹒４９ ０﹒００

上證３８０指數 ５４６２﹒９２ ＋０﹒７０

深證成份指數 １０５７７﹒８１ ＋０﹒５３

中小創新指數 ２１２６﹒６２ ＋０﹒９３

深圳創業板指數 ２２６１﹒８９ ＋１﹒１５

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