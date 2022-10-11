  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/10/2022 11:41

《滬股通》上證１８０半日升０﹒３３％，上證３８０升０﹒８６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３３％，報７９６０﹒４３點，上
證３８０指數半日升０﹒８６％，報５４７１﹒６１點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒２８億元，賣盤超買盤，
淨流出４﹒２８億元。
　　儘管政府近期頻繁出台政策刺激買樓需求，但十一長假期（即１０月１至７日）期間內地一
手住宅成交仍未走出低谷，Ａ場房地產板塊走低，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒７％，
大龍地產（滬：６００１５９）跌２﹒２％，中國國貿（滬：６００００７）升２﹒１％。
　　盡管俄烏衝突升級，燃氣股今早仍領跌，重慶燃氣（滬：６００９１７）挫５﹒１％，新奧
股份（滬：６００８０３）跌４﹒６％，東方環宇（滬：６０３７０６）走低３﹒８％，聯美控
股（滬：６００１６７）跌０﹒６％，百川能源（滬：６００６８１）跌０﹒７％，國新能源
（滬：６００６１７）跌１﹒５％。
　　有色板塊走強，紫金礦業（滬：６０１８９９）升０﹒５％，華友鈷業
（滬：６０３７９９）升２﹒３％，北方稀土（滬：６００１１１）升１﹒５％，洛陽鉬業
（滬：６０３９９３）彈１﹒３％，中國鋁業（滬：６０１６００）升近１％，西部超導
（滬：６８８１２２）漲４﹒３％，南山鋁業（滬：６００２１９）升０﹒７％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）升０﹒５％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金