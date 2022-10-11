《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３３％，報７９６０﹒４３點，上

證３８０指數半日升０﹒８６％，報５４７１﹒６１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒２８億元，賣盤超買盤，

淨流出４﹒２８億元。

儘管政府近期頻繁出台政策刺激買樓需求，但十一長假期（即１０月１至７日）期間內地一

手住宅成交仍未走出低谷，Ａ場房地產板塊走低，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒７％，

大龍地產（滬：６００１５９）跌２﹒２％，中國國貿（滬：６００００７）升２﹒１％。

盡管俄烏衝突升級，燃氣股今早仍領跌，重慶燃氣（滬：６００９１７）挫５﹒１％，新奧

股份（滬：６００８０３）跌４﹒６％，東方環宇（滬：６０３７０６）走低３﹒８％，聯美控

股（滬：６００１６７）跌０﹒６％，百川能源（滬：６００６８１）跌０﹒７％，國新能源

（滬：６００６１７）跌１﹒５％。

有色板塊走強，紫金礦業（滬：６０１８９９）升０﹒５％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）升２﹒３％，北方稀土（滬：６００１１１）升１﹒５％，洛陽鉬業

（滬：６０３９９３）彈１﹒３％，中國鋁業（滬：６０１６００）升近１％，西部超導

（滬：６８８１２２）漲４﹒３％，南山鋁業（滬：６００２１９）升０﹒７％，赤峰黃金

（滬：６００９８８）升０﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

