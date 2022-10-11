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AH股新聞

11/10/2022 15:13

《滬股通》上證１８０收市無升跌，上證３８０升０﹒７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數今日收市無升跌，報７９３４﹒４９點，上證
３８０指數收升０﹒７％，報５４６２﹒９２點。
　　內地長江流域有氣象紀錄以來最嚴重乾旱仍然持續，長江口鹹潮入侵形勢嚴峻，嚴重影響上
海供水。電力股今日急漲，華電國際（滬：６０００２７）漲停，國電電力
（滬：６００７９５）升７﹒７％，大唐發電（滬：６０１９９１）升７﹒５％，中國核電
（滬：６０１９８５）升７﹒３％，華能國際（滬：６０００１１）升６﹒３％。
　　美國加強對華限制出口半導體政策，半導體板塊復市兩連崩，海光信息
（滬：６８８０４１）瀉１９﹒３％，拓荊科技（滬：６８８０７２）跌１６﹒４％，盛美上海
（滬：６８８０８２）插水１６﹒７％，安集科技（滬：６８８０１９）跌１３﹒３％，華海清
科（滬：６８８１２０）跌１２﹒２％，中微公司（滬：６８８０１２）跌６﹒６％。
　　儘管政府近期頻繁出台政策刺激買樓需求，但十一長假期（即１０月１至７日）期間內地一
手住宅成交仍未走出低谷，Ａ場房地產板塊走低，新城控股（滬：６０１１５５）跌４﹒９％，
大龍地產（滬：６００１５９）跌２﹒５％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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