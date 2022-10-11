《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指半日升０﹒８８％，報１０６１４﹒３３點，深證中

小創新指數半日升１﹒２５％，報２１３３﹒３６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒４９億元，用１０﹒５１

億元或逾２％。

內地疫情繼續反彈，全國昨日（１０日）新增本土確診及無症狀感染合計２０８９宗，較上

日增近８％，是８月２０日來新高，新疆、廣東、川渝等地區疫情持續，內蒙古爆發新一波疫情

。旅遊股急跌，眾信旅遊（深：００２７０７）挫３﹒５％，三特索道（深：００２１５９）跌

逾２％。

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）的待定項目清單顯示，主席就禁止包括華為等５間中國電子

設備製造商在美國銷售產品的提議，尋求其他委員進行投票表決。華為、中興

（深：００００６３）、海康威視（深：００２４１５）、大華股份（深：００２２３６）及海

能達（深：００２５８３）或被禁止在美國銷售電子設備。中興通訊半日跌０﹒４％，大華股份

跌０﹒０％，海康威視升１﹒８％，海能達（深：００２５８３）升０﹒４％。

寧德時代（深：３００７５０）第三季料多賺２倍超預期，半日漲５﹒３％，報

４１３﹒６７元。帶動其他納電池概念股同造好，天賜材料（深：００２７０９）漲停，欣旺達

（深：３００２０７）升３﹒４％，格林美（深：００２３４０）升１﹒２％，鵬輝能源

（深：３００４３８）升３﹒７％，當升科技（深：３０００７３）升２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

