《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指今日收升０﹒５３％，報１０５７７﹒８１點，深證

中小創新指數收升０﹒９３％，報２１２６﹒６２點。

儘管俄烏衝突升級，燃氣股仍領跌，陝天然氣（深：００２２６７）跌近１％，迪森股份

（深：３００３３５）跌４﹒１％，海默科技（深：３０００８４）跌１﹒６％，佛燃能源

（深：００２９１１）跌０﹒１％，金洲管道（深：００２４４３）跌０﹒５％，泰山石油

（深：０００５５４）跌１﹒３％，恆泰艾普（深：３００１５７）挫２﹒１％。

內地疫情繼續反彈，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計２０８９宗，較上日增近８％

，是８月２０日來新高，新疆、廣東、川渝等地區疫情持續，內蒙古爆發新一波疫情。旅遊股急

跌，眾信旅遊（深：００２７０７）挫３﹒８％，三特索道（深：００２１５９）跌３﹒７％。

寧德時代（深：３００７５０）第三季料多賺２倍超預期，全日漲近６％，報４１６﹒３元

人民幣。帶動其他納電池概念股同造好，天賜材料（深：００２７０９）漲停，欣旺達

（深：３００２０７）升２﹒６％，格林美（深：００２３４０）升０﹒３％，鵬輝能源

（深：３００４３８）升２﹒５％，當升科技（深：３０００７３）升１﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

