《經濟通通訊社１１日專訊》寧德時代（深：３００７５０）預計由於對汽車行業的電池銷

售旺盛，第三季度淨利潤可能高達９８億元（人民幣．下同），同比增長２００％，超市場預期

。２０２２年前三季度歸母淨利潤１６５億元至１８０億元，同比增長１１２﹒８７％至

１３２﹒２２％。而２０２１年歸母淨利潤１５９﹒３１億元，即是寧德時代今年前三季已超

２０２１年全年淨利潤。

花旗稱寧德時代前三季度超過預期，對２０２３年電池需求疲軟的擔憂相信大部分已反映在

股價上，並看到股價價值。公司當前估值低於行業平均水平，維持「買入」評級，目標價７０２

元。

寧德時代目前反彈４﹒２％，報４０９﹒２８元，重返４００關口。



＊未來投入約２００億美元在國內外建立更大的工廠＊



寧德時代４月時公布第一季淨利年減２３﹒６２％至１４﹒９３億元，遠遜於５０億元的市

場預估值。８月，該公司發布半年度業績，在經歷災難性的年度開局之後上演絕地反擊，上半年

淨利潤同比增長８２％至８１﹒７億元，因該公司頂住了原物料價格的持續波動，防住了對利潤

率的進一步衝擊。

近年積極投資擴張產能的寧德時代已承諾未來投入大約２００億美元在國內外建立新的、更

大的工廠，包括與梅賽德斯－賓士合作在匈牙利建廠，同時還計劃在資源豐富的印尼擴張。

寧德時代預計將於１０月２１日發布第三季度業績。（ｊｔ）

