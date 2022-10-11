《經濟通通訊社１１日專訊》上汽總公司與中遠海運集團同時宣布「交叉持股」深化合作，

互相無償劃轉持有的上汽集團（滬：６００１０４）和中遠海控（０１９１９）

（滬：６０１９１９）的股份。

上汽集團表示，集團控股股東上汽總公司擬將所持有的上汽集團６﹒７９億股Ａ股股份（佔

上汽集團總股本的５﹒８２％）無償劃轉至中遠海運集團。中遠海運集團也宣布，擬將所持有的

中遠海控５％的股份無償劃轉至上汽總公司。

上汽集團負責人指出，在完成上述股權無償劃轉後，國內汽車行業龍頭與航運業龍頭將實現

交叉持股，打造跨行業「央地混改」的新標桿。

值得注意的是，上汽集團正在積極謀求「出海」。目前，上汽集團不僅在國內建設了１５個

整車基地，而且在海外建立起３個整車制造基地和１個散件組裝工廠，產品和服務已進入全球

９０餘個國家和地區，建立了集研發、營銷、物流、零部件、制造等為一體的面向全球市場的汽

車產業鏈。

中遠海控Ａ股現漲２﹒１％，報１１﹒１３元人民幣；上汽集團則跌０﹒３％，報

１４﹒１６元人民幣。



＊新能源汽車出口愈來愈多，車企與航運企業深化合作＊



乘聯會秘書長崔東樹表示，中國新能源汽車出口地目前主要有亞洲和歐洲兩大市場。近期西

歐市場表現強勁，東南亞等市場銷量也持續走高。中國新能源汽車出口的強勢崛起體現了中國汽

車產業的全球競爭力大幅提升。同時，新能源汽車出口的增加也提升了中國車企對海運的剛需，

車企現在需要考慮解決船少的問題。

針對新能源汽車「出海難」問題，８月１８日，中遠海運集團旗下的中遠海運特運

（滬：６００４２８）與來自江淮、奇瑞、長安、江鈴、吉利、長城、愛馳等車企的代表簽署了

戰略合作及業務協議。中遠海運特運還自主研發了「可折疊商品車專用框架」，可以平鋪裝載３

輛新車。新造的「中遠海運智慧」輪以新型框架裝載１１００多輛新車，已於８月開啟前往南美

的首航之旅，目的港為智利利爾奎ＤＰ Ｗｏｒｌｄ碼頭。據介紹，還有５艘同級別船隻正在建

造中。（ｊｔ）

